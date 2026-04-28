Ratifican a Andrés Mijes como líder estatal en AALMAC

El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en la renovación de la dirigencia de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), encuentro nacional celebrado en el Museo de la Ciudad de México que reunió a liderazgos municipales de todo el país para fortalecer la transformación desde lo local.

Durante el evento, encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se destacó la necesidad de consolidar políticas públicas cercanas a la ciudadanía, enfocadas en responder a los retos cotidianos de los municipios.

Refrendan liderazgo de Mijes en Nuevo León

En la jornada, Javier López Casarín asumió la Presidencia Nacional de la AALMAC, mientras que Andrés Mijes fue ratificado como Coordinador Estatal de la Asociación en Nuevo León, consolidando su liderazgo en la entidad y su influencia en la construcción de una agenda municipal con visión metropolitana.

La ratificación fortalece el papel del edil escobedense como una de las figuras relevantes en la articulación de estrategias locales con impacto regional y nacional.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue el reconocimiento público al modelo de seguridad implementado en Escobedo.

Armando Quintero, Coordinador del Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, destacó ante autoridades de todo el país la experiencia del gobierno de Andrés Mijes como ejemplo exitoso de políticas públicas municipales.

“(Andrés Mijes), sería bueno que él transmita la experiencia que tiene en materia de seguridad, no la del Gobierno Federal, ni del Gobierno Estatal sino la del Gobierno Municipal porque es una experiencia extraordinaria, junto a Nezahualcóyotl han aplicado políticas públicas sumamente exitosas que vale la pena oír para retomarlas”, expresó.

Seguridad, inversión y bienestar como eje de transformación

El reconocimiento refuerza la proyección del modelo impulsado desde Escobedo, centrado en seguridad, cercanía ciudadana, inversión y fortalecimiento social.

La participación de Mijes en este foro nacional también refleja la apuesta por una transformación construida desde los municipios, alineada con una visión de desarrollo que combina crecimiento económico con bienestar social.

Desde Nuevo León, el Alcalde de Escobedo reafirmó su presencia en la primera línea de la agenda municipalista del país, impulsando una estrategia donde la coordinación, la proximidad y los resultados buscan consolidar gobiernos locales más sólidos y eficaces.





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