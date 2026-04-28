Crea Congreso comisión de seguimiento a Ley de Educación

El Congreso local aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial de Seguimiento e Implementación de la recién promulgada Ley de Educación.

La iniciativa, impulsada por la diputada Perla Villarreal Valdez, busca garantizar que los cambios normativos se traduzcan en beneficios tangibles para el estudiantado del estado, marcando el inicio de una etapa de coordinación entre las diversas dependencias estatales como Secretarías de Educación, Salud, Igualdad e Inclusión y Movilidad.

"Esta ley representa un avance histórico en temas clave como educación inclusiva, educación dual, uso de tecnologías como la inteligencia artificial, salud menstrual, educación financiera y capacitación docente. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de una implementación efectiva", señaló Villarreal desde tribuna.

La legisladora destacó que la nueva norma aborda temas vanguardistas y de alto impacto social, tales como educación inclusiva y salud mental.

"La incorporación progresiva de psicólogos en escuelas, priorizando zonas vulnerables, la creación de defensorías municipales para la protección de niñas, niños y adolescentes, la emisión de reglamentos y protocolos en materia de educación inclusiva y salud mental y el desarrollo de estrategias de educación dual, movilidad escolar y menstruación digna son otros temas a los que también se les dará seguimiento", aseguró.

Uno de los pilares de esta nueva comisión será la fiscalización de los recursos.

La diputada explicó que se vigilará de cerca la asignación de presupuesto en las partidas estatales y municipales para el ejercicio 2027.

"No basta con aprobar una ley; debemos asegurar que se cumpla y que realmente transforme vidas", enfatizó Villarreal Valdez.

Además, el órgano legislativo tendrá la facultad de solicitar informes periódicos a las autoridades educativas, verificar la instalación de consejos educativos, supervisar la creación de defensorías municipales para la protección de menores, garantizar la emisión de reglamentos y protocolos en materia de salud mental y educación inclusiva.

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