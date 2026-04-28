Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_28_at_6_36_13_PM_ddc1ad0b19
Coahuila

'PRI sabe gobernar', afirma Chema Morales al buscar diputación

Se registra como candidato del distrito 12 en Coahuila y promete cercanía, resultados y continuidad en seguridad y desarrollo

  • 28
  • Abril
    2026

Al formalizar su registro como candidato a diputado local del distrito 12 por la Alianza Ciudadana por la Seguridad de Coahuila, integrada por el PRI y la UDC, José María Morales Padilla “Chema Morales” afirmó que los gobiernos emanados de su partido “sí saben gobernar”, al destacar los resultados en seguridad y desarrollo en la entidad.

El registro se llevó a cabo en la sede del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Ramos Arizpe, donde el aspirante acudió acompañado de su familia, simpatizantes y estructura partidista.

Durante su intervención, Morales Padilla sostuvo que el desempeño de administraciones priistas es visible en Coahuila, al poner como ejemplo la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como un mandatario que “sabe hacer las cosas” y mantiene al estado en condiciones favorables.

El candidato señaló que asume esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso, al considerar que la cercanía con la ciudadanía será clave para construir propuestas y evitar errores en su desempeño legislativo.

Expresó que el respaldo recibido en municipios como Ramos Arizpe refleja la confianza construida a lo largo de su carrera política, donde —dijo— ha buscado servir y apoyar a la población.

Asimismo, destacó que el distrito por el que competirá es uno de los más importantes de Coahuila, al integrar la capital del estado y municipios con vocación turística, lo que implica una mayor responsabilidad desde el Congreso local.

Finalmente, aseguró que su campaña estará enfocada en el trabajo cercano con la gente y en demostrar resultados, al reiterar que su principal carta es cumplir con la palabra empeñada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_d4vd_celeste_06f944a696
D4vd apuñaló hasta la muerte a Celeste para silenciarla: Fiscalía
Whats_App_Image_2026_04_29_at_5_41_01_PM_1_7fbf745adc
Crece la demanda de 'maestras sombra' para fortalecer inclusión
Whats_App_Image_2026_04_29_at_16_16_42_2_e50dfd2c93
Pacientes exigen oncólogo tras despido en Pemex Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

20260429_143624_30cb66da50
Pescadores de Veracruz bloquean carreteras en protesta por crisis
nl_complex_33539adc97
Viola empresa suspensión, emite olor tóxico y la vuelven a cerrar
Whats_App_Image_2026_04_29_at_6_17_22_PM_d9f335ebd3
Refuerza DIF de Ciudad Victoria protección a menores
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×