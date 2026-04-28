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Finanzas

Manufactura avanzada la ventaja de México para revisión del T-MEC

El 26 de mayo iniciarán las conversaciones del tratado y uno de los objetivos es que México y EUA reduzcan su dependencia de importaciones asiáticas

  • 28
  • Abril
    2026

La manufactura avanzada se posiciona como la principal fortaleza de México de cara a las negociaciones del T-MEC, al representar un factor clave para atraer inversión y consolidar la integración regional.

"Robótica, ¿quién hace la robótica hoy en Estados Unidos? Vietnam, ¿y por qué nosotros no la hacemos? Ahí está un tema de seguridad, entonces vamos a hacerlo. Si ustedes me lo permiten, lo voy a englobar en un solo concepto, manufactura avanzada; eso es lo que México tiene, es una ventaja estratégica actual. Entonces, prepararnos para lo que sigue, nosotros en la negociación, en las conversaciones, en las pláticas, acentuar, profundizar y extender esto, que son los objetivos comunes”, señaló Marcelo Ebrard.

Lo anterior lo dijo durante su visita a la entidad en la instalación del Comité Promotor de Inversiones de Nuevo León, donde añadió que, pese a los retos, el país se encuentra en un escenario favorable y de oportunidades.

"Y no quiero decir que no tengamos dificultades económicas, porque sería... yo creo que equivocado decir que no tenemos cosas que resolver, sino para qué estamos aquí. Pero sí estamos en un escenario favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces vemos nada más lo inmediato y no vemos lo que está allá más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos pidió? Vamos a prever lo que sigue. ¿Y lo que sigue qué es? Una muy grande oportunidad para México”, expresó.

En ese contexto, destacó que uno de los objetivos es que México y Estados Unidos reduzcan su dependencia de importaciones asiáticas. 

"Si tú, como Estados Unidos, tu objetivo estratégico y prioritario es reducir la dependencia de Asia, no puedes seguir siendo dependiente de un país, o en dos países, porque te puede paralizar tu economía cualquier día. ¿Cuánto importamos de Asia? Entre los dos, $600,000 millones de dólares. Entonces, segunda encomienda: prever lo que sigue”.

A su vez, recalcó que el 26 de mayo iniciarán las conversaciones formales del T-MEC. “El día 26 de mayo se inician las conversaciones formales con el gobierno de los Estados Unidos... ya estamos hablando más bien de aquello que necesitamos en conjunto renovar”, concluyó.


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