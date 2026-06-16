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Nuevo León

Reabre al público el Museo de Culturas Populares de NL

Como parte de un programa de conservación preventiva, se dio mantenimiento a la impermeabilización y al sistema de clima, además de aplicar pintura a la cal

  • 16
  • Junio
    2026

Con el propósito de consolidarse como un espacio para la difusión y valoración del patrimonio cultural inmaterial de Nuevo León, el Museo Estatal de Culturas Populares reabrió sus puertas al público.

Como parte de esta reapertura, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado, presenta la exposición “Nuevo León, entre montañas y memorias”, una invitación a recorrer la diversidad cultural que distingue a las comunidades nuevoleonesas. 

“Hubo una buena coincidencia con la llegada de la fiesta futbolística del mundial de este año, que nos abrió más posibilidades para fortalecer este trabajo que veníamos haciendo, no solo de restauraciones, rescate de edificios y de bienes patrimoniales, sino también de inversión en la infraestructura cultural que estaría atenta a recibir los visitantes a la Copa y, por supuesto, también a que lo disfrute la comunidad local. Ese es el caso del Museo de Culturas Populares”, expresó Melissa Segura, Secretaria de Cultura.

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Como parte de un programa de conservación preventiva, se dio mantenimiento a la impermeabilización y al sistema de climatización, además de aplicar pintura a la cal en el patio central y en la sala de exposiciones, mejorando significativamente las condiciones del recinto para recibir nuevamente a los visitantes, informaron las autoridades.

Dentro del proceso de fortalecimiento, se contempla una segunda etapa de rehabilitación que permitirá incorporar 95 metros cuadrados adicionales de espacio expositivo, lo que representa un incremento del 24 por ciento.

Esta ampliación, indicaron, contribuirá a consolidar al Museo Estatal de Culturas Populares como un referente estatal para la preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial.

“Tenemos un equipo nuevo asignado específicamente para trabajar desde CONARTE junto con la Secretaría de Cultura en un programa de actividades, activaciones y divulgación del patrimonio cultural. Seguimos siendo sede de la Unidad Regional de Culturas Populares en acuerdo con la federación, así que nuestro compromiso es que este museo cobre vida”, manifestó Segura.

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En el evento estuvieron presentes Alejandro Rodríguez, subsecretario de Participación y Diversidad Cultural; Ricardo Marcos González, secretario técnico de Conarte; y Ana Cristina Mancillas, coordinadora de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Nuevo León.

Por su parte, la exposición “Nuevo León, entre montañas y memorias” a través de 88 fotografías, documenta expresiones culturales que continúan vivas.

La muestra incluye imágenes de los fotógrafos Claudia González, Claudia Garza, Carmen Castrejón, Perla Tamez, Alfonso Ayala, Vasarely Huerta, Anabel Palacios, Alejandra Sobrevilla, Ricardo Burnes, María Salinas, Adriana Garza, Denise Carpinteyro, Fernando Lescieur y Tatiana Rodríguez. 

La exposición puede visitarse de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y la entrada es sin costo para el público en general.


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