Nuevo León

Reconocen a San Pedro por estrategias de construcción de paz

Esta estrategia, que fue una prioridad establecida al inicio de la administración 2024-2027, ha dado continuidad a los compromisos de fortalecimiento social

  • 05
  • Febrero
    2026

Por sus esfuerzos en la reconstrucción del tejido social, el diálogo comunitario y la innovación institucional, el municipio de San Pedro Garza García fue distinguido durante el Segundo Diálogo Nacional por la Paz, celebrado en Guadalajara, Jalisco.

El reconocimiento destaca el compromiso del municipio para fortalecer los territorios a través de la corresponsabilidad ciudadana, posicionándolo como un referente nacional en la implementación de estrategias locales para la pacificación y la justicia.

Esta estrategia, que fue una prioridad establecida al inicio de la administración 2024-2027, ha logrado dar continuidad a los compromisos de fortalecimiento social. 

De acuerdo con las autoridades municipales, bajo la gestión del actual Alcalde, Mauricio Farah, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Dirección de Gobierno Abierto han consolidado un modelo que prioriza los vínculos de cuidado y confianza.

“El objetivo es claro: transformar los conflictos de manera pacífica y fortalecer las relaciones familiares y vecinales”, señala el reporte del área de Gobierno Abierto, que trabaja en colaboración con la asociación civil Telar.

Desde noviembre de 2024, el programa ha focalizado su atención en colonias prioritarias como Luis Echeverría, Plan de Ayala, Canteras, Valle del Mirador y el Casco, entre otras. 

EL MODELO DE SAN PEDRO

A diferencia de los enfoques tradicionales de seguridad, el programa sampetrino se centra en la corresponsabilidad institucional, donde el gobierno actúa como facilitador para que los vecinos desarrollen habilidades de diálogo y autogestión de conflictos.

Con este reconocimiento nacional, aseguraron que San Pedro fortalece la confianza con la comunidad.


