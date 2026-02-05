Tigres Femenil vence a Cruz Azul y liga su partido 22 sin derrota

Esta noche el Estadio Universitario fue el escenario en donde las ‘Amazonas’ derrotaron 4-2 a su similar de Cruz Azul Femenil. Con este resultado, las felinas llegaron a 14 unidades en el Clausura 2026 y llegaron a 22 juegos sin conocer la derrota. Las anotaciones por las ‘Amazonas' fueron obra por partida doble de Diana Ordoñez, sencillo de Emma Watson y Jennifer Hermoso. Mientras que por las de la ‘Máquina’ lo hicieron Michaela Abam y Alejandra Lomelí.

El próximo duelo de las de la ‘U’ será el próximo lunes 9 de Febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Estadio Universitario, en donde recibirán a la escuadra de FC Juárez.

Un primer tiempo de volteretas

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX Femenil, la juez central coahuilense Cesia Deysire Campos Sánchez hizo sonar su silbato, para que posterior a esta acción se dieran por iniciadas las acciones entre las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa y las pupilas de Diego Testas Fernández.

Y fue entonces que a los 23’ segundos de tiempo corrido cuando la artillera Diana Ordoñez aprovechó un grave error de la portera Alejandría Godínez quien quiso salir jugando y terminó estrellando el balón en la delantera de las ‘Amazonas’ en linderos del área, para controlar y enviar el esférico a besar las redes para el 1-0 en favor de las de la ‘U’.

Posterior a esto, tanto las chicas de amarillo total como las cruzazulinas buscaron tomar la batuta de las acciones, alternando la posesión de la pelota con llegadas por los costados a gran velocidad, disparos desde linderos del área y el eslabonamiento de jugadas a través de pases de primera intención.

El empate de 1-1 llegó a los 24’ minutos de acción por obra de la delantera estadounidense Michaela Abam, quien, aprovecha un servicio al área por el costado izquierdo, magistralmente hace la recepción y frente a la cancerbera Cecilia Santiago no perdona y consuma el empate parcial.

Las capitalinas no bajaron los brazos y aprovecharon el momento de inspiración para dar la primer voltereta por conducto de la mediocampista Alejandra Lomelí, la cual dispara de zurda desde linderos del área y cruza el obús pegado al poste para el 2-1 a su favor a los 28’ minutos.

Solamente le bastaron cinco minutos para que las ‘Amazonas’ pusieran el 2-2, el tanto lo hizo la escocesa Emma Watson, la cual aprovecha un pase filtrado para que de izquierda mandara el balón besar la red enemiga, el primero en su segundo partido jugado en la Liga Mx Femenil.

El duelo se volvió ríspido, ya que ninguno de los equipos no cedía ni un ápice del rectángulo verde universitario, la pantalla del Estadio Universitario indicaba los 45’ de acción y la silbante Campos Sánchez indicó añadir cuatro minutos más de reposición. Y a los 45’+3 vino nuevamente la voltereta, pero ahora en favor de las de amarillo total.

La española Jennifer Hermoso aprovechó una serie de pases hacia el frente, para controlar el obús y de pierna izquierda incrementa a 3-2 la ventaja en favor de la localía. Al consumirse el añadido y con el marcador en favor de las de amarillo total, se escuchó el silbatazo y por ende, se fueron al descanso.

Sellan su paso invicto en el torneo

Para la parte complementaria, tanto las dirigidas por Pedro Martínez Losa como las comandadas por Diego Testas realizaron una modificación en su oncena que culminó la primera mitad. Mostrando un planteamiento muy similar al presentado el tiempo anterior, en donde las de la UANL comandaban el accionar del partido, tal como lo habían concluido.

De nueva cuenta la alternancia se hizo presente en el duelo, por momentos las ‘Amazonas’ tenían el control del partido y en otros mas las chicas de La Noria.

Pero, ‘tanto fue el cántaro al agua’ que a los 75’ de tiempo corrido Diana Ordoñez puso el 4-2 en favor de las ‘Amazonas’, que con un testarazo a pase de Jimena López en el área chica conecta y deja sin oportunidad a la guardameta Alejandría Godínez.

Ambos estrategas realizaron modificaciones en sus equipos, buscando darle frescura a su ataque y solidez a su zona defensiva. Mas las chicas de amarillo total no cesaron en buscar ampliar la ventaja en la justa futbolera. La nazarena Cesia Deysire Campos Sanchez consideró añadir cuatro minutos más de reposición en el encuentro, que tras consumirse se escuchó el silbatazo final por parte del juez central, donde Tigres Femenil conserva su invicto y lo incrementa a 22 batallas.

Comentarios