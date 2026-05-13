Enviarán propuesta para municipalizar seguridad en Reynosa

El alcalde de Reynosa anunció que presentará ante el Congreso de Tamaulipas una propuesta formal para que tanto el fiscal de distrito como la corporación policiaca dependan directamente del gobierno municipal, con el objetivo de fortalecer la atención y combate a delitos graves en la ciudad.

El presidente municipal explicó que actualmente persisten diversos problemas de inseguridad en la región que abarca desde Miguel Alemán hasta Río Bravo, donde, aseguró, continúan registrándose casos de extorsión, hechos de violencia y enfrentamientos en la vía pública.

Ante este panorama, señaló que la iniciativa busca otorgar a los municipios una mayor participación en las decisiones relacionadas con la seguridad pública, permitiendo que el fiscal de distrito sea propuesto por el alcalde y aprobado mediante votación del Cabildo.

“Aquí, por ejemplo, en este sector que abarca desde Miguel Alemán hasta Río Bravo, tenemos mucho el tema de la extorsión, mucho el tema de la violencia, han habido muchos enfrentamientos en vías públicas, y es ahí en donde queremos nosotros poner orden y es por eso que estamos demandando esta propuesta al Congreso”, expresó.

Alcalde afirma que municipios no tienen injerencia en seguridad

El edil indicó que actualmente los gobiernos municipales carecen de injerencia directa en materia de seguridad, pese a que la ciudadanía suele responsabilizar a los alcaldes por los hechos violentos que ocurren en sus municipios.

“Para que el fiscal de distrito sea propuesta del alcalde, votado por el Cabildo para que pueda llevar a cabo todas las funciones municipales y todas las peticiones que se está pidiendo a la ciudadanía”, añadió.

Asimismo, reconoció el respaldo que actualmente brinda la Policía Estatal en diversos operativos y acciones de vigilancia, aunque consideró necesario contar con más elementos y establecer una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno.

“Y de igual forma los policías, ha habido un avance porque nos ayudan a veces muchísimo la Policía Estatal, pero sí nos gustaría tener más elementos, obviamente tener una responsabilidad compartida”, comentó.

Propuesta será enviada al Congreso de Tamaulipas

El alcalde sostuvo que el control municipal tanto de la Fiscalía como de la Policía permitiría responder con mayor rapidez a delitos que, desde su perspectiva, no han podido combatirse de manera efectiva debido a la falta de control operativo por parte de los ayuntamientos.

“Porque al final de cuentas la gente en Tamaulipas dice que los alcaldes tenemos injerencia en seguridad y no la tenemos, cero, no tenemos nada de injerencia hasta el día de hoy”, puntualizó.

Señaló que la propuesta será enviada al Congreso local para su análisis y discusión, con la intención de abrir el debate sobre un nuevo modelo de coordinación en materia de seguridad pública en Tamaulipas.

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