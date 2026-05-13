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Coahuila

Llama Paredes a la calma y a evitar bloqueos ante caso AHMSA

El diputado Alfredo Paredes rechazó cualquier manifestación de violencia, como sucedió este lunes, cuando un grupo de personas intentó cerrar la carretera

  • 13
  • Mayo
    2026

Aunque reconoció que el tema de la solución de Altos Hornos de México se ha detenido y no se vislumbra una solución para los trabajadores en el corto plazo, el diputado del PAN Alfredo Paredes López rechazó cualquier manifestación de violencia, como sucedió este lunes, cuando un grupo de personas intentó cerrar la carretera Saltillo-Monclova y se enfrentó a la Policía Estatal.

“¿Qué es lo que le pedimos a los ciudadanos?, que no entremos en conflicto, que no molestemos o afectemos a terceros con este tipo de acontecimientos. Los que pueden resolver este problema es el Gobierno federal con voluntad, con ganas y con presupuesto”.

Dijo que muchos candidatos abanderan esta causa; sin embargo, están desvirtuando los movimientos de los trabajadores al incitarlos a realizar actos de violencia o que afectan a terceros.

“Que las abanderen de forma pacífica, que hablen con la gente, que hagan estrategias diferentes a afectar a terceros… le pido a la gente, hay que llevarla en paz, nos van a tachar de revoltosos y eso no es correcto”.

Recalcó que es un tema de voluntad que escapa del ámbito local, y que es el Gobierno federal el que puede resolver una situación tan compleja como la de AHMSA, cuya venta de activos se ve cada vez más difícil; más aún su reactivación.

“Es un tema que no está en manos de los alcaldes de la Región Centro ni del propio estado, es un tema que ya en el transcurso de los años y a nivel federal no ha trascendido en un esquema de solución pronta y rápida como quisiéramos”.


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