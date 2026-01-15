Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
transporte_publico_en_Monterrey_3be5e197e8
Nuevo León

Reestructura del transporte público avanza en Nuevo León

Flores Serna subrayó que no bajarán la guardia en la mejora continua del sistema de transporte y que estos proyectos buscan dejar un legado

  • 15
  • Enero
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que la reestructura del transporte público en Nuevo León continúa sin pausas, mientras se avanzan otros proyectos estratégicos para garantizar la movilidad que los ciudadanos merecen.

“Seguimos trabajando día y noche para reestructurar el transporte público y que los neoleoneses tengan la movilidad que siempre debieron tener”, afirmó Flores Serna.

Nuevos camiones y modernización del sistema

Durante la entrega de nuevos camiones en San Pedro, encabezada por el Gobernador Samuel García, el Secretario General destacó que los esfuerzos no se limitan a mejorar los autobuses, sino que también incluyen la modernización del SINTRAM y la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

“Estamos trabajando en todos los frentes: SINTRAM, líneas del Metro y nuevos camiones, para que la ciudadanía disfrute de un transporte público digno en Nuevo León”, explicó.

Compromiso con la movilidad de calidad

Flores Serna subrayó que no bajarán la guardia en la mejora continua del sistema de transporte y que estos proyectos buscan dejar un legado para las futuras generaciones.

“Estamos haciendo lo que otros gobiernos no hicieron. Los neoleoneses merecen un transporte de calidad, que mejore la vida de todos y haga de Nuevo León un lugar aún mejor para nacer, crecer, educarse y vivir”, declaró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_3498_2_c130a57274
Avanza NL con reforestación en la Explanada y Línea 1 del Metro
policia_fuerza_civil_ab126e76da
Reducen 39% de delitos en Nuevo León frente a registro 2025
Whats_App_Image_2026_01_13_at_11_45_04_PM_4f20b2c715
Da NL batalla al empleo informal; se reduce 6%
publicidad

Últimas Noticias

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
Whats_App_Image_2026_01_16_at_10_04_42_AM_57ddcb6912
Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros
fiscal_descarta_desaparicion_forzada_leonardo_colombiano_60c964bf5e
Fiscalía de NL descarta desaparición forzada de Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
publicidad
×