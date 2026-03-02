Piden a regios reprogramar viajes a Medio Oriente

Las agencias de viaje en Nuevo León están haciendo un llamado a los regios para reprogramar sus viajes hacia Medio Oriente, pues sus paquetes se harán válidos ante la contingencia que existe en aquella región.

“Las aerolíneas están en la mejor disposición de atender las necesidades de los clientes y hacer cambios en las fechas si así lo requieren”, aseguró Baltazar Valdés, presidente de la Federación Mexicana de Agencias Turísticas (Fematur) Nuevo León.

Al preguntar si hay alguna fecha límite para hacer estos cambios, dijo que habrá flexibilidad para que se realicen durante las siguientes semanas.

“En el tema de la aerolínea Emirates, que es de aquella región, marcaron hasta el día 3 de marzo (avisar del cambio). Las operadoras de aquellos destinos, todavía esta semana, están haciendo los cambios sin cargo alguno. Las demás aerolíneas pueden hacer cambios en lo que resta de la semana sin ninguna premura".

"Si un regio o cliente tenía programada su salida en estos días, la garantía entra en automático”, indicó.

El presidente de dicha organización además confirmó que en Dubái aún no se tiene acceso a turistas, al igual que en otros destinos como El Cairo e Estambul.

“Sigue igual, cielos cerrados. “Todavía no hay fecha para que se vuelvan a abrir”, destacó.

Como ejemplo, Valdés mencionó que el gasto promedio de los regios en un circuito hacia Dubái, Turquía y Egipto es de $2,900 dólares por persona en una estancia de 20 noches.

“Son alrededor de $2,900 dólares por persona por 20 noches (entre $50,000 y $60,000 pesos mexicanos aprox.), incluyendo vuelos redondos, tours y hospedajes. La ruta más común es Dubái, Turquía y Egipto, por lo general”, señaló.

Influencers mexicanos quedan 'atrapados' en Dubái

Lo que prometía ser un viaje de ensueño se ha transformado en una pesadilla, así lo narran los influencers mexicanos, Simón Ahued y Sol León, quienes se encuentran entre los miles de extranjeros atrapados en Dubái, tras el sorpresivo intercambio de misiles entre Irán, Israel y los Estados Unidos que ha alcanzado territorio de los Emiratos Árabes Unidos.

Los creadores de contenido han documentado en horas recientes las horas y el miedo que han vivido atrapados en Dubái.

Varados en Jordania

Al menos 14 mexicanos originarios de Mazatlán, Sinaloa, quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Queen Alia, luego de que las autoridades cerraran los espacios aéreos de la región debido a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los vuelos hacia México fueron cancelados de manera repentina, dejando a los viajeros sin alternativas inmediatas.

