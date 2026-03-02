Medio Ambiente refuerza prevención de incendios en zonas de veda

La Secretaría de Medio Ambiente anunció este lunes que se establecieron Zonas de Veda para el Uso de Fuego en el estado de Nuevo León.

Como parte del Decreto del Código Penal del Estado de Nuevo León se podrá sancionar hasta con 10 años a quien provoque un siniestro.

Ante esto, el secretario Raúl Lozano Caballero afirmó que el fin de esto es prevenir incendios forestales y salvaguardar los recursos naturales.

“Con el objetivo de prevenir incendios forestales y urbanos, proteger la calidad del aire y salvaguardar los recursos naturales, el Gobierno del Estado de Nuevo León emitió este decreto para fortalecer la prevención, reducir riesgos y fomentar la participación responsable de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente”.

Esto es lo que dice el decreto de Medio Ambiente

Dicho decreto establece la prohibición del uso de fuego en todos los ecosistemas forestales del estado, así como en lotes baldíos urbanos mayores a 1,000 metros cuadrados.

Con base a la Norma Oficial Mexicana NOM015SEMARNAT/AGRICULTURA2023, se señaló que solo se permiten las quemas prescritas y controladas, además del chamusqueo de forraje para alimento animal.

Es por ello que se exhorta a la población a:

No arrojar colillas de cigarro, cerillos o residuos de vidrio

Mantener las áreas libres de residuos y combustibles forestales

Implementar brechas cortafuego

El documento también contempla la responsabilidad solidaria de los propietarios de predios urbanos, quienes serán responsables de los daños ocasionados a terceros.

Contemplan hasta 10 años de prisión

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León y el Código Penal del Estado, se contemplan sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes susciten algún incendio urbano o forestal.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar de inmediato y no asumir que alguien más ya lo hizo.

