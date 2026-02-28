Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
contaminacion_f297ae0cf6
Nuevo León

Enferma contaminación a 25 de cada 100 regios: Cómo Vamos NL

Respecto a quiénes consideran responsables de la contaminación del aire, las respuestas destacaron a las empresas, industrias y fábricas

  • 28
  • Febrero
    2026

La mala calidad del aire afecta a uno de cada cuatro habitantes de Nuevo León, según la encuesta Así Vamos 2025. Los síntomas más comunes incluyen dolores de cabeza, dificultad para respirar e irritación en ojos y garganta. “Una cuarta parte del estado así lo percibió como resultado de la contaminación, este es un problema normalizado, si la corrupción está normalizada, esto lo es también”, afirmó Luis Ávila, director de la plataforma Cómo Vamos.

Municipios con mayor impacto por partículas nocivas

El estudio identificó los tres municipios donde un mayor porcentaje de la población manifestó consecuencias por las partículas nocivas: San Catarina con 32%, Escobedo con 31% y Monterrey con 30%.

Responsabilidad en la contaminación, según la percepción ciudadana

Respecto a quiénes consideran responsables de la contaminación del aire, las respuestas destacaron a las empresas, industrias y fábricas como las principales responsables, con un 40% de menciones. “Pero si sumamos gobierno, empresas, los carros y la refinería, ocupan el segundo lugar con 25%”, agregó Ávila.

Contaminación, el principal problema ambiental en Nuevo León

En cuanto a percepción de problemas ambientales, la contaminación del aire se ubicó como la prioridad para el 29% de los encuestados. La basura y escombro en calles o terrenos baldíos ocupó el segundo lugar, señalado por el 24% de la población como el mayor reto en el medio ambiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

erik_cavazos_pcnl_d8c8bfcfa1
Comparte Protección Civil medidas para evitar incendios
IMG_8011_f8e59c812a
Respalda Países Bajos a Nuevo León como sede mundialista
menores_desaparecidos_escobedo_781a167851
Fiscalía espera apoyo de Tamaulipas por menores desaparecidos
publicidad

Últimas Noticias

incineran_toneladas_narcoticos_jalisco_2d1b0d57c9
Incineran más de dos toneladas de narcóticos en Jalisco
desplome_avion_bolivia_22_muertos_c217d353b2
Declaran luto en Bolivia tras accidente aéreo que dejó 22 muertos
iran_eua_israel_dia_2_dea945199e
Irán, EUA e Israel en conflicto, día 2: minuto a minuto
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×