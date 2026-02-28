Enferma contaminación a 25 de cada 100 regios: Cómo Vamos NL

La mala calidad del aire afecta a uno de cada cuatro habitantes de Nuevo León, según la encuesta Así Vamos 2025. Los síntomas más comunes incluyen dolores de cabeza, dificultad para respirar e irritación en ojos y garganta. “Una cuarta parte del estado así lo percibió como resultado de la contaminación, este es un problema normalizado, si la corrupción está normalizada, esto lo es también”, afirmó Luis Ávila, director de la plataforma Cómo Vamos.

Municipios con mayor impacto por partículas nocivas

El estudio identificó los tres municipios donde un mayor porcentaje de la población manifestó consecuencias por las partículas nocivas: San Catarina con 32%, Escobedo con 31% y Monterrey con 30%.

Responsabilidad en la contaminación, según la percepción ciudadana

Respecto a quiénes consideran responsables de la contaminación del aire, las respuestas destacaron a las empresas, industrias y fábricas como las principales responsables, con un 40% de menciones. “Pero si sumamos gobierno, empresas, los carros y la refinería, ocupan el segundo lugar con 25%”, agregó Ávila.

Contaminación, el principal problema ambiental en Nuevo León

En cuanto a percepción de problemas ambientales, la contaminación del aire se ubicó como la prioridad para el 29% de los encuestados. La basura y escombro en calles o terrenos baldíos ocupó el segundo lugar, señalado por el 24% de la población como el mayor reto en el medio ambiente.

Comentarios