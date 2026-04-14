Regios pagan hasta mil veces más por agua y políticos centavos

Mientras los usuarios residenciales de Nuevo León pagan altas cuotas de agua que se actualizan constantemente conforme a la inflación y otros cargos, un selecto grupo de políticos y empresarios goza de una situación opuesta: aprovechan grandes cantidades del líquido a precios irrisorios, que además ¡nunca suben!

De acuerdo con el tabulador más actualizado de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), una familia regia paga hasta 1,000 veces más por el costo del metro cúbico que un concesionario agrícola, como el alcalde de Cerralvo, Baltazar Martínez, quien cuenta con este tipo de permisos diseñados originalmente para productores del campo.

Desigualdad en tarifas de agua

Según el tabulador de abril de AyD, el precio promedio del metro cúbico (m³) de agua es de $20.55 pesos al consumir 20 m³ mensuales, incluyendo drenaje y saneamiento; esto representa un gasto anual de $4,932 pesos por familia.

Sin embargo, si una familia consumiera el volumen concesionado a Baltazar Martínez —32,500 m³ al año— tendría que pagar aproximadamente $667,872 pesos anuales, es decir, cerca de 1,000 veces más que lo que él paga actualmente: apenas $650 pesos al año.

En otro caso, si se aplicaran estas tarifas al volumen de 838,592 m³ concesionados a la diputada Olga Sánchez Cordero, el pago anual ascendería a $17 millones 233,056 pesos, lo que representa más de 30,000 veces lo que actualmente eroga.

Concesiones agrícolas bajo la lupa

Las concesiones agrícolas y pecuarias solo pagan por la renovación del título cada 10 años, con un costo aproximado de $6,492 pesos, lo que equivale a un promedio de apenas $650 pesos anuales, sin importar el volumen de agua utilizado.

Ante esta situación, expertos, activistas y diputados locales han advertido sobre una práctica conocida como “acaparamiento barato”, mediante la cual ciertos actores acumulan múltiples títulos para aprovechar grandes volúmenes del recurso.

El especialista en materia hídrica, Santos Sáenz, explicó que este fenómeno permitió que algunas personas concentraran concesiones como una especie de activo estratégico.

“Había un fenómeno que se llamaba acaparamiento barato, donde algunas personas acumulaban concesiones como una inversión a futuro”, explicó.

Cambios en la ley buscan frenar abusos

Con las reformas recientes a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos, ahora los concesionarios deben acreditar el uso del agua cada año ante la Conagua, lo que busca limitar estas prácticas.

Además, ya no es posible cambiar el uso de una concesión de agrícola a industrial sin autorización, lo que representa un intento por evitar el uso indebido del recurso hídrico.

El hidrólogo Santos Sáenz detalló que los grandes volúmenes otorgados responden a la naturaleza del sector agrícola, pero ahora están sujetos a mayor regulación.

“Si compras una concesión agrícola, ya no la puedes usar para fines industriales; tendrías que regresarla y solicitar una nueva autorización”, explicó.

Llaman a retirar concesiones irregulares

Por su parte, la activista Liliana Flores Benavides consideró que cada caso debe analizarse y, en su caso, proceder a la revocación de concesiones donde se detecten abusos.

“Es un exceso que se utilicen millones de litros de agua pagando precios irrisorios. Se deben retirar las concesiones a quienes no cumplan con la ley”, señaló.

Finalmente, especialistas coinciden en que es necesario reforzar la supervisión y garantizar que el uso del agua se mantenga alineado con su propósito original: la producción agrícola y no fines patrimonialistas o comerciales.





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