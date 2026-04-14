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Nuevo León

Saldo blanco ante regreso a clases tras Semana Santa: Educación

Se indicó que alumnos, docentes y personal administrativo retomaron actividades correspondientes a la recta final del ciclo escolar 2025-2026

  • 14
  • Abril
    2026

Tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa, miles de estudiantes regresaron este lunes a las aulas en Nuevo León en una jornada que se desarrolló sin incidentes y con operaciones normales en los planteles educativos.

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El secretario de Educación en el Estado, Juan Paura, destacó que el retorno escolar transcurrió de manera ordenada, con buena asistencia y sin reportes relevantes en las distintas regiones de la entidad.

“El regreso a clases se llevó a cabo sin incidentes, de forma tranquila y con las escuelas operando con normalidad”, señaló el funcionario.

Indicó que alumnos, docentes y personal administrativo retomaron actividades correspondientes a la recta final del ciclo escolar 2025-2026.

“Hoy regresan nuestras niñas, niños y jóvenes después del periodo vacacional, listos para continuar con sus estudios”, expresó.

Mantenimiento y rehabilitación de planteles durante periodo vacacional

Paura agregó que durante las vacaciones también se mantuvieron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en diversos planteles, como parte del programa estatal de mejora educativa.

“Seguimos trabajando en las escuelas para ofrecer espacios dignos, seguros y en mejores condiciones para los estudiantes”, afirmó.

Asimismo, llamó a madres y padres de familia a continuar respaldando a sus hijos en esta etapa final del ciclo escolar, priorizando la asistencia y el aprovechamiento académico.


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