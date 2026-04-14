Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona debuta en el universo DC

La actriz Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, fue confirmada como parte del nuevo universo cinematográfico de DC Studios, al integrarse al elenco de Superman: Man of Tomorrow.

La noticia llega tras días de rumores y pruebas de cámara, consolidando a la actriz como uno de los nuevos rostros clave en la franquicia dirigida por James Gunn.

¿Villana, aliada o futura Mujer Maravilla?

Aunque el estudio no ha confirmado oficialmente su personaje, reportes apuntan a que Arjona interpretaría a Maxima, una reina alienígena del planeta Almerac.

En los cómics, Maxima posee habilidades como fuerza sobrehumana, telepatía e invulnerabilidad, y ha sido tanto antagonista como interés romántico de Superman.

Su posible inclusión refuerza el enfoque más cósmico que tendrá esta nueva etapa del universo DC, aunque entre los fans persiste la especulación sobre si Arjona podría eventualmente convertirse en una nueva versión de Wonder Woman, algo que el propio Gunn ha elogiado en el pasado sin confirmarlo.

Un elenco repleto de figuras

La cinta contará nuevamente con David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

Además, incluirá a Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) y Isabela Merced (Hawkgirl), entre otros. El villano principal sería Brainiac, interpretado por Lars Eidinger, lo que apunta a una historia de gran escala.

El proyecto forma parte de la nueva estrategia de DC bajo el mando de Gunn, que ya prepara títulos como Supergirl y The Batman: Part II.

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Además, Jason Momoa, pareja de Arjona, también seguirá en este universo, ahora interpretando a Lobo tras su etapa como Aquaman.

Superman: Man of Tomorrow tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027.

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