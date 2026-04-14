Tiroteo dentro de escuela deja 16 heridos al sureste de Turquía

Al menos 16 personas resultaron heridas al ser blanco de un tiroteo registrado este martes dentro una escuela secundaria ubicada al sureste de Turquía.

Autoridades detallaron que el atacante, de 18 años, disparó al azar dentro de la institución educativa en la provincia de Sanliurfa.

El ataque dejó 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado de la cantina y un agente de policías heridos.

Más tarde, se privó de la vida con la misma escopeta después de ser “acorralado por la policía”, dijo el gobernador Hasan Sildak.

Identifican a tirador como un exalumno y no contaba con antecedentes

De acuerdo con el mandatario estatal, el atacante no contaba antecedentes penales, dijo Sildak. La escuela había sido declarada segura y no se asignó a ningún agente de policía permanente para protegerla, agregó, calificando el tiroteo como un “incidente aislado”.

Un estudiante dijo a la Agencia Anadolu, administrada por el estado, que él y un amigo saltaron por la ventana de su salón de clases para huir del atacante.

"De repente entró al salón de clases y disparó. Disparó cuatro o cinco veces. Dos personas fueron alcanzadas. Luego fue al siguiente salón de clases. Primero nos tiramos al suelo y luego dos de nosotros saltamos por la ventana”.

Reportes en medios indicaron que todos los estudiantes fueron desalojados y se desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse.

Imágenes de video mostraron a decenas de estudiantes corriendo fuera de la escuela hacia la reja y luego a la calle.

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