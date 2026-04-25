Registra Guadalupe récord en baja percepción de inseguridad

El municipio de Guadalupe ha alcanzado un hito en materia de seguridad pública al registrar la percepción de inseguridad más baja en su historia.

Así lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), consolidando una tendencia a la baja que favorece la tranquilidad de sus habitantes.

Un descenso sostenido y contundente

De acuerdo con las estadísticas presentadas, la percepción ciudadana de inseguridad disminuyó significativamente en el último trimestre, pasando de un 44.2% a un 37%. Este movimiento refleja una mejora en el entorno urbano y una respuesta positiva a las acciones de vigilancia en la zona.

El avance resulta aún más drástico cuando se analiza el panorama anual. Al comparar los resultados de marzo de 2025 con los de marzo del presente año, la cifra cayó desde un 51.9% hasta el actual 37%. Lo anterior significa que, en un lapso de 12 meses, el municipio logró reducir casi 15 puntos porcentuales en este indicador clave.

Confianza en la Policía Municipal

Este logro destaca principalmente por la recuperación de la confianza que el ciudadano mantiene hacia la policía municipal. La baja constante en los índices de percepción sugiere que el impacto de las estrategias de seguridad en las áreas urbanas está siendo percibido directamente por la población.

La ENSU es un instrumento estadístico de alcance nacional que mide de manera periódica el sentir de los ciudadanos en las principales metrópolis del país.

Gracias a esta medición, es posible identificar tendencias, comparar avances entre ciudades y, sobre todo, evaluar si las políticas públicas de seguridad están entregando los resultados esperados.

Con este nuevo registro, Guadalupe marca un precedente en su historia administrativa, posicionándose como una de las zonas con avances más notables en la recuperación del tejido social y la seguridad urbana.

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