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Nuevo León

IMSS aplicará más de 38 mil vacunas en Nuevo León

Arranca la Semana Nacional 'Vacunar es amar' con jornadas en clínicas, escuelas y empresas del 25 de abril al 2 de mayo.

  • 25
  • Abril
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León aplicará más de 38 mil vacunas durante la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo bajo el lema 'Vacunar es amar'.

La campaña se desarrollará de forma simultánea con la Semana de Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de la Inmunización, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

De acuerdo con la coordinadora auxiliar médica de Salud Pública del IMSS en la entidad, Eva María Sánchez Guzmán, la aplicación de dosis será tanto para derechohabientes como para población abierta.

Cobertura para todas las edades

La estrategia contempla la vacunación de:

  • Niñas y niños desde recién nacidos hasta los 9 años
  • Adolescentes de 10 a 19 años
  • Adultos de 20 a 59 años
  • Personas mayores de 60 años
  • Mujeres embarazadas o en lactancia
  • Personal de salud y población en escuelas y empresas

Las jornadas se realizarán en 55 Unidades de Medicina Familiar (UMF), hospitales y módulos comunitarios, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Las vacunas buscan prevenir padecimientos como tuberculosis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampión, rubéola, influenza, COVID-19 y el Virus del Papiloma Humano, entre otros.

Además, este año se incorpora la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que al aplicarse a mujeres embarazadas permite transferir protección a los bebés durante su primer año de vida.

El IMSS exhortó a la ciudadanía a acudir a su unidad médica o puntos de vacunación con la Cartilla Nacional de Salud para recibir las dosis correspondientes de manera gratuita.


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