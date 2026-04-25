Sheinbaum dará más información el lunes sobre operativo de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que será el próximo lunes 27 de abril, durante su conferencia matutina, cuando rinda un informe detallado sobre el ingreso de agentes de Estados Unidos que participaron en un operativo en Chihuahua, tras confirmarse que operaban sin autorización en México.

La declaración de la mandataria se dio a su llegada al municipio de Tenango de Doria, donde encabeza las labores de atención a damnificados por lluvias severas.

Al ser cuestionada sobre cómo lograron entrar los elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al país, Sheinbaum Pardo comentó que el lunes dará más información al respecto.

Agentes sin acreditación ni permiso operativo

El anuncio presidencial surge una semana después del fallecimiento de dos agentes estadounidenses en territorio chihuahuense. Este sábado, el Gabinete de Seguridad emitió una tarjeta informativa donde se revela que ninguno de los implicados contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en México.

Según los registros migratorios disponibles, la situación administrativa de los agentes era la siguiente:

Uno de los ciudadanos estadounidenses ingresó bajo la calidad de visitante , sin permiso para realizar actividades remuneradas.

El segundo agente ingresó portando un pasaporte diplomático.

A pesar de estas condiciones, el Gobierno Federal fue enfático al sostener que las instituciones de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o planearan participar físicamente, en alguna acción táctica dentro del país.

Defensa de la soberanía y la legalidad

El Gabinete de Seguridad recordó que la legislación mexicana es terminante: no se permite la participación de agentes extranjeros en operaciones tácticas dentro del territorio nacional. Se subrayó que la cooperación internacional debe limitarse al intercambio de información y colaboración técnica, siempre bajo el principio de no subordinación y respeto a la soberanía.