Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
proyectos_edificio_a3b3d0a58d
Nuevo León

Ejecutan nueva orden de aprehensión a directivo de Proyectos 9

Autoridades estatales señalaron que el quebranto patrimonial en este caso supera los 700 millones de pesos, afectando cerca de 300 víctimas

  • 29
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que continúa el proceso penal contra José “N”, presunto implicado en el millonario fraude inmobiliario de Proyectos 9, luego de que se ejecutó una segunda orden de aprehensión en su contra, con lo que se busca avanzar en la etapa judicial y evitar su liberación.

Autoridades estatales señalaron que el quebranto patrimonial en este caso supera los 700 millones de pesos, afectando cerca de 300 víctimas que interpusieron denuncias por presuntas estafas relacionadas con la venta de bienes inmuebles y desarrollos que nunca se entregaron.

“Ahí van caminando los procesos, en el caso del señor José, se logró ejecutarle otra orden de aprehensión e impidió que se llevara a cabo la libertad de él”, aseguró Javier Flores Saldívar.

José “N” fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social de Apodaca, donde permanece a disposición de un juez de control, y enfrenta procesos por el presunto delito de fraude agravado en el marco de las investigaciones contra Proyectos 9 y otros desarrollos vinculados.

En una audiencia anterior, la defensa intentó frenar el procedimiento argumentando dudas sobre las notificaciones, lo que motivó la reprogramación de diligencias, pero la Fiscalía logró que se ejecutara una nueva orden de aprehensión que garantice la continuidad del proceso.

De acuerdo con el fiscal general, el expediente contiene cientos de denuncias que se siguen recibiendo de forma virtual y presencial, ya que cada día se suman más afectados que señalan haber invertido recursos significativos en proyectos que nunca se concluyeron ni se les entregaron las propiedades adquiridas.

La Fiscalía ha recibido y consolidado demandas de víctimas de distintos municipios metropolitanos, quienes han exigido el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño.

Además de José “N”, otras personas vinculadas al caso han enfrentado recursos legales como amparos y suspensiones.

La Fiscalía continúa con las audiencias iniciales, recopilación de pruebas periciales y entrevistas a víctimas, y confía en que el proceso judicial permita esclarecer las responsabilidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_43_2f2a80ee62
Antonio Almanza rechaza entregarse a autoridades de EUA
EH_FOTO_VERTICAL_58_21f8a699c6
Ejecutan orden de captura por homicidio en Arboleda
nl_tunel_huachicol_30e3d5fd8a
Cateos federales en NL están relacionados al huachicol: FGJNL
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_30_T114824_496_f394a0fd4e
Mueren tres personas en nuevo ataque de EUA en el Pacífico
Whats_App_Image_2026_05_30_at_11_20_21_AM_1_083c62ad37
Inauguran segunda edición del Torneo Academias Correcaminos UAT
H_Jk_Qk_Kk_WUAAFBKL_031e488794
Zachary Svajda avanza a 2da semana de Roland Garros
publicidad

Más Vistas

nl_centros_municipios_ca9b4bc90c
Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León
trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
amenaza_escuela_san_pedro2_ca8f802f3b
Suspenden clases en primaria de San Pedro por amenaza de tiroteo
publicidad
×