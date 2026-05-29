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Nuevo León

Gestionan traslado a NL de detenido por crimen en zona Arboleda

El imputado fue identificado como Carlos Eugenio N, presunto responsable del homicidio de Juan Carlos García Núñez, el pasado abril en San Pedro

  • 29
  • Mayo
    2026

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores, informó que ya se solicitó formalmente a las autoridades del estado de Durango la ejecución de la orden de aprehensión contra el presunto autor material del homicidio registrado en el sector Arboleda, y se trabaja en la coordinación interinstitucional para su traslado a Nuevo León.

“Se está solicitando en estos momentos la ejecución de la orden de aprehensión a las autoridades del estado de Durango".

Esperamos que haya una coordinación entre el poder judicial de esta entidad con el estado de Durango para el efecto que se fije fecha para las audiencias iniciales”, declaró el fiscal.

El funcionario agregó que el detenido también es investigado en Durango por otros delitos, los cuales podrían ameritar prisión preventiva, lo que forma parte de los procesos que se analizan de manera paralela en aquella entidad.

El imputado fue identificado como Carlos Eugenio N, presunto responsable del homicidio de Juan Carlos García Núñez, ocurrido el 13 de abril de 2026 en el exterior del sector Arboleda, frente al edificio Citrus, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con las investigaciones, el joven fue atacado con un arma de fuego calibre 9 milímetros, recibiendo al menos seis disparos.

Las indagatorias establecen que el presunto agresor habría rentado previamente un domicilio mediante la plataforma Airbnb, desde donde realizó recorridos de vigilancia en la zona antes de cometer el crimen.

Carlos Eugenio “N” fue detenido el 19 de mayo de 2026 en el estado de Durango, donde permanece bajo custodia en un penal, inicialmente por el delito de robo con violencia.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha integrado videos clave del ataque y mantiene coordinación con autoridades duranguenses para cumplimentar la orden de aprehensión por homicidio calificado y concretar su traslado para que enfrente la justicia en la entidad.

Hasta el momento, no se ha fijado fecha para las audiencias iniciales, y las autoridades continúan con los trámites legales correspondientes. 


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