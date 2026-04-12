Rescata Protección Civil a mujer atrapada en alcantarilla

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a una mujer en situación vulnerable que quedó atrapada al interior de una alcantarilla en Santa Catarina.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue registrado a las 15:10 horas en el cruce de las avenidas Industrias del Poniente y Morelos, en la colonia Norberto Aguirre.

La movilización se originó tras recibir el aviso de que una mujer mayor de edad se encontraba dentro del sistema de drenaje solicitando auxilio.

Al arribar al sitio, personal de Protección Civil Nuevo León confirmó la presencia de la mujer debajo de la alcantarilla.

Las labores de rescate se complicaron inicialmente debido a que un vehículo se encontraba obstruyendo el acceso principal al punto donde se encontraba la afectada.

Ante esta situación, se coordinó un operativo conjunto con elementos de Jaguares de Santa Catarina y Tránsito Municipal.

Como parte de las maniobras, las autoridades implementaron salidas alternas en el sistema de drenaje y procedieron a mover el vehículo que bloqueaba el área, con el fin de facilitar el acceso de los rescatistas.

Asimismo, uno de los elementos fue asegurado con una línea de seguridad para prevenir riesgos derivados de posibles escurrimientos de agua, cuyo volumen era desconocido en ese momento.

La extracción de la mujer se realizó de manera rápida como medida preventiva y fue valorada en el lugar por los cuerpos de auxilio, determinando que no presentaba lesiones y que sus signos vitales se encontraban estables.

Según el informe, la mujer fue identificada como Liliana Cepeda Manzanares, de 48 años, quien refirió haber ingresado al drenaje desde un panteón cercano con el propósito de quemar cobre.

Durante su estancia, una corriente de agua arrastró su mochila, y al intentar recuperarla, fue desplazada aproximadamente 100 metros al interior del sistema pluvial.

El incidente fue controlado a las 15:51 horas, quedando la situación bajo resguardo de las autoridades municipales; en el operativo participaron diversas unidades de Protección Civil y Tránsito, quienes descartaron riesgos adicionales en la zona.

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