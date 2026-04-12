Reubican a pasajeros de Cancún tras fallas de Magnicharters

Ante las recientes afectaciones en las operaciones de la aerolínea Magnicharters, el Gobierno de México, en coordinación con el de Quintana Roo, activó un plan de emergencia para brindar apoyo a los cientos de pasajeros que se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Anuncian vuelos emergentes

Dieron a conocer los vuelos para este domingo en los siguientes horarios: 11:00 PM y 01:00 AM

Piden a los pasajeros acudir a los módulos de atención permanente instalados en la Terminal 2 para regresar sin costo a casa.

Coordinación entre autoridades

La gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, informó que, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha establecido una colaboración estratégica.

“Con el apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con ASUR y el Gobierno de Quintana Roo, trabajamos para reacomodarte en otros vuelos, conforme a la disponibilidad, con las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris, según el día programado”, explicó Lezama.

Reacomodo de pasajeros afectados

Como parte de estas acciones, las autoridades trabajan para reubicar a los viajeros afectados en vuelos de las compañías Viva Aerobus y Volaris.

Este proceso de reacomodo se realizará conforme a la disponibilidad de asientos en las aeronaves y respetando el orden de los días programados originalmente por los usuarios.

"No vamos a dejar a nadie atrás. Estamos para apoyarte", aseguró la mandataria estatal a través de sus canales oficiales, subrayando que el objetivo prioritario es garantizar que los vacacionistas lleguen a sus destinos.

Módulos de atención en aeropuerto

Para facilitar el proceso de orientación y asistencia, se han instalado módulos de atención permanente en la Terminal 2 del aeropuerto cancunense.

En estos puntos, personal capacitado brinda información sobre el estatus de los vuelos de rescate y gestiona los trámites necesarios para el traslado de los pasajeros.

Se recomienda a los afectados acudir directamente a estos módulos con su documentación oficial y comprobantes de vuelo para agilizar la asistencia personalizada.

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