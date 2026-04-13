Saltillo y Ramos Arizpe el epicentro de accidentes ferroviarios

Saltillo y Ramos Arizpe encabezan la lista de municipios con mayor número de accidentes ferroviarios en Coahuila, al concentrar la mayor incidencia de estos siniestros en la región sureste del estado, de acuerdo con registros de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Tan solo en Saltillo se han documentado 210 accidentes, mientras que en Ramos Arizpe suman 151 casos, seguidos por Torreón con 71, cifras que reflejan la presión en zonas con alta actividad industrial y constante movilidad de transporte de personal.

Este panorama cobró relevancia nuevamente tras el choque entre un tren y un transporte de personal ocurrido el 9 de abril de 2026 en Saltillo, el cual dejó un trabajador muerto y 15 lesionados, en uno de los cruces con mayor historial de percances en la ciudad.

De acuerdo con la ARTF, entre 2020 y septiembre de 2024 se registraron 407 accidentes ferroviarios en Coahuila, mientras que en un periodo más amplio, de 2016 a 2025, la cifra asciende a 694 siniestros en la entidad.

Especialistas advierten que gran parte del riesgo se concentra en la región sureste, donde existen más de 20 cruces ferroviarios a nivel, muchos de ellos sin infraestructura adecuada como plumas, semáforos o sistemas automatizados de alerta.

El historial reciente confirma la problemática, ya que durante 2025 y lo que va de 2026 se han registrado múltiples accidentes en Saltillo y Ramos Arizpe, principalmente por conductores que intentan ganarle el paso al tren o no respetan las condiciones de seguridad.

Ante esta situación, el Congreso de Coahuila ha emitido exhortos para que autoridades federales refuercen la seguridad en estos puntos; sin embargo, hasta el momento no se han concretado soluciones estructurales.

A este escenario se suma el crecimiento industrial de la región y la expansión de proyectos ferroviarios, lo que incrementará el flujo de trenes y, con ello, el riesgo en cruces urbanos.

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