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Nuevo León

Rescatan niña de 12 años presuntamente secuestrada en Zuazua

El fiscal informó que el detenido es J. Jesús 'N', de 65 años de edad, señalado por retener a la adolescente en un domicilio del sector.

  • 10
  • Abril
    2026

Una menor de 12 años, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada con vida en la colonia Misión Santa Elena, en el municipio de General Zuazua, luego de que lograra escapar de quien presuntamente la mantenía privada de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el detenido es J. Jesús “N”, de 65 años de edad, señalado por retener a la adolescente en un domicilio del sector. La identidad de la víctima se mantiene bajo resguardo por tratarse de una menor.

Localizan a la menor durante patrullaje

Los hechos se registraron el 7 de abril de 2026, cuando elementos de Fuerza Civil realizaban labores de vigilancia y detectaron al sospechoso sometiendo a la menor frente a una vivienda.

Al notar la presencia de los oficiales, la adolescente solicitó ayuda y relató que había sido llevada mediante engaños al lugar, donde permanecía en contra de su voluntad.

Detención tras denuncia de agresión

La víctima también señaló que durante el tiempo que estuvo retenida habría sido agredida sexualmente, por lo que los agentes procedieron a la detención inmediata del presunto responsable y su traslado ante la autoridad competente.

Vinculación a proceso y medida cautelar

En audiencia celebrada el 10 de abril de 2026, un juez determinó como legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, equiparable a la violación, así como corrupción de menores.

Asimismo, se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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