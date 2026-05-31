La Jaiba Brava lo pierde en penales ante Tepatitlán

La final de vuelta del Campeón de Campeones se definió en tanda de penales, donde el equipo de Tepatitlán se llevó la victoria con marcador de 4-2 en el partido (4-3 en penales).

El Estadio Tamaulipas fue testigo de la hegemonía del equipo de Jalisco hacia el equipo de Tampico Madero, completando el primer semestre del año futbolístico.

Los goles del equipo local fueron por parte de Edson Torres, Luis Razo, autogol de Luis González y Alberto Ríos Por parte del equipo visitante anotaron Kenneth González y Amaury Escoto.

Con información de Martín Díaz...

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