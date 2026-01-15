Podcast
Nuevo León

Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98

La ruta brindará servicio en los municipios de García, Santa Catarina y San Pedro Garza García, fortaleciendo la conectividad y reduciendo tiempos de traslado

  • 15
  • Enero
    2026

El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó 45 nuevas unidades de transporte público a la Ruta 98 Héroes de Capellanía–Palacio de Hierro, como parte del proceso de reestructura y renovación de flota que impulsa el Gobierno del Estado para mejorar la movilidad en el área metropolitana.

Las nuevas unidades, fabricadas en Nuevo León, brindarán servicio en los municipios de García, Santa Catarina y San Pedro Garza García, fortaleciendo la conectividad entre estas zonas y reduciendo los tiempos de traslado para los usuarios.

Refuerzan seguridad y tecnología en el transporte público

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que el objetivo en el quinto año de gobierno es consolidar a Nuevo León como primer lugar en seguridad y avanzar de manera significativa en materia de movilidad.

Samuel García subrayó que las nuevas unidades cuentan con pago digital, sistema GPS, conexión a internet y botón de pánico, además de operativos de vigilancia aleatoria a cargo de la División Metropolitana.

“Seguridad y movilidad, todos estos camiones ya tienen pago digital, ya tienen GPS, internet, botón de pánico, aleatoriamente se sube la División Metropolitana y cada vez el transporte público es más seguro, hay menos robo, menos asalto, menos acoso”, expresó el Gobernador.

Reducirán tiempos de espera hasta en 40 por ciento

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas Molina, informó que con la incorporación de estas 45 unidades se espera una reducción de hasta 40 por ciento en los tiempos de espera para los usuarios de la Ruta 98.

Asimismo, explicó que se han diversificado los ramales, los puntos de parada y los destinos, integrando rutas directas que permiten mejorar la cobertura y agilizar los trayectos, particularmente hacia el municipio de García.

Estrategia integral de reestructuración de rutas

La entrega de estas unidades forma parte de la estrategia integral del Gobierno de Nuevo León para optimizar el servicio de transporte público urbano, sin afectar la cobertura existente y garantizando un servicio más eficiente y accesible para los habitantes del área metropolitana de Monterrey.

Dentro de este proceso se contempla la modernización de flotas, la reorganización de rutas y la incorporación de tecnología que permita mayor control operativo y mejores condiciones de seguridad para los usuarios.

Tras el acto protocolario, autoridades estatales realizaron un recorrido de inspección a bordo de una de las nuevas unidades para verificar su funcionamiento. Al evento asistieron funcionarios estatales y municipales, empresarios del sector, operadores del transporte, legisladores y elementos de Fuerza Civil.

