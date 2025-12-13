San Pedro enciende pino y luces navideñas en Parque El Capitán

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacomán, encabezó el encendido del pino y de la iluminación navideña en el Parque El Capitán, evento que reunió a casi mil personas y que se realizó por primera vez en este espacio público de la colonia Fuentes del Valle.

Llamado a fortalecer la unión comunitaria

Durante su mensaje, el edil expresó su deseo de que esta actividad se convierta en una tradición anual, con el objetivo de fortalecer la unión familiar y los valores que distinguen a la comunidad sampetrina.

Además del pino navideño, se colocaron adornos luminosos en la zona del lago del parque, donde la fuente principal fue iluminada con colores alusivos a la temporada decembrina, creando un ambiente festivo para los asistentes.

Autoridades y vecinos presentes

La ceremonia contó con la presencia del Secretario Ejecutivo del Alcalde, Juan Pablo Castuera; el Secretario de Participación Ciudadana, Ricardo Rodríguez; el titular de San Pedro+Parques, Ricardo Bonilla; y el presidente de la junta de vecinos de Fuentes del Valle, Javier Villarreal, quien agradeció el respaldo del municipio e invitó a los vecinos a trabajar unidos por su comunidad.

Al finalizar el encendido, las familias convivieron en el parque, se tomaron fotografías junto a los adornos navideños y disfrutaron de churros y chocolate caliente, cerrando la noche en un ambiente de alegría y celebración.

Comentarios