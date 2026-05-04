Santiago advierte multas a racers por exceso de velocidad

Bajo el lema “¿Racer jugando? Multa”, el municipio de Santiago, encabezado por el alcalde David de la Peña, lanzó una advertencia a los conductores de vehículos recreativos todoterreno que traspasen los límites de velocidad.

La iniciativa busca poner orden en las zonas turísticas y residenciales, dejando claro que el respeto a las normas de tránsito no es una sugerencia, sino una obligación.

A través de sus canales oficiales, el edil santiaguense fue contundente al exhortar a los usuarios de estos vehículos a no "jugársela" en la vida real.

“Racer jugando? Multa. No te la juegues en la vida real. Conduce con responsabilidad y evita multas”, señaló De la Peña.

Para garantizar la seguridad de locales y turistas, la autoridad municipal recordó la vigencia del Artículo 103 BIS 2, el cual detalla las prohibiciones estrictas para los conductores de vehículos recreativos.

“Realizar cualquier tipo de competencia no autorizada en la vía pública”; se lee en el artículo del reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Santiago.

El incumplimiento de cualquiera de los siguientes puntos también será motivo de sanción:

“Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier sustancia psicotrópica que altere el estado de alerta”.

También no se permite transportar a más personas de las que el vehículo tenga capacidad original de asientos.

Y está prohibido que menores de 16 años operen estas unidades, incluso bajo supervisión.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la tranquilidad en el municipio, las autoridades locales han endurecido las sanciones contra el uso de distractores y la contaminación auditiva.

“Realizar actividades ruidosas provenientes de aparatos de sonido en unidades móviles, que rebasen los límites permitidos por las Normas Oficiales Mexicana”.

El uso de racers y vehículos off-road es una actividad común en la Sierra de Santiago; sin embargo, las quejas por ruido excesivo y conductas temerarias han llevado a la administración a reforzar el marco legal.

La autoridad municipal enfatizó que los medios de identificación vehicular son intransferibles, por lo que utilizar placas o registros en unidades distintas a las expedidas también será causa de multas significativas.

Con estas acciones, aseguraron, que Santiago busca mantener su estatus como un destino turístico seguro y ordenado para todas las familias.

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