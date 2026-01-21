Podcast
Nuevo León

Santiago busca impulsar turismo en camino al mundial 2026

El Alcalde de Santiago mencionó sobre como Santiago será impulsado como sede del próximo mundial de Futbol que durará aproximadamente un poco más de un mes

  • 21
  • Enero
    2026

El alcalde del municipio de Santiago, David de la Peña Marroquín, se hizo presente en la inauguración del pabellón de México dentro de la Feria Internacional de Turismo, quien lo acompañaba el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel y también se encontraba la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Santiago, municipio mundialista

Durante el inicio de la FITUR donde se lleva a cabo desde la capital de España, Madrid, el Alcalde de Santiago mencionó sobre como Santiago será impulsado como sede del próximo mundial de Futbol que durará aproximadamente un poco más de un mes, realizándose desde el 11 de junio hasta el 19 julio del presente año.

“Estamos contentos de poder venir a representar a Santiago y sobre todo, de enseñarle a todo el mundo, Santiago, Nuevo León, que será sede de la FIFA 2026”, expresó, “muy contentos de estar aquí representando a nuestro hermoso pueblo mágico y poder potencializar el turismo sostenible en nuestro municipio” mencionó el edil.

Alcalde impulsará turismo para el municipio

David de la Peña Marroquín recalcó que mientras él permanezca en la capital española, tratará de buscas alianzas con operadores turísticos, inversionistas y otros municipios que estén de acuerdo en tener un turismo agradable con un gran impacto hacia otros lugares.

Dentro de la participación del municipio de Santiago en la FITUR, varios libros del modelo "Descubre Santiago"  se estarán repartiendo entre las personas que acudieron al evento y también se difundió un video promocional donde se accederá de manera innovativa bajo un código QR como forma ecológica.  
 


