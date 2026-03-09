Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
alcalde_reynosa_1783707bfb
Tamaulipas

Muchos delincuentes que operan en Reynosa viven en Texas: Alcalde

Esto declaró tras ser cuestionado sobre el reciente cambio en la titularidad del Departamento de Seguridad Nacional de EUA

  • 09
  • Marzo
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, expresó su expectativa de que el reciente cambio en la titularidad del Departamento de Seguridad Nacional de EUA tenga un impacto positivo en la región fronteriza, al considerar que podría fortalecer las acciones de seguridad entre ambos países.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en los festejos de la frontera, donde fue cuestionado sobre este nombramiento dentro del gobierno estadounidense y las posibles repercusiones que podría tener para la seguridad en la zona limítrofe entre México y EUA.

¿Qué espera Reynosa del cambio en Seguridad Nacional de EUA?

En este contexto, el edil manifestó su esperanza de que se mantengan y fortalezcan las operaciones de seguridad coordinadas en el Valle de Texas, al señalar que, según diversas referencias, en esa región residen personas vinculadas con delitos que se cometen en el lado mexicano de la frontera.

“Esperemos que el nuevo cambio, que es un senador del estado de Oklahoma, pueda tener un impacto positivo aquí en la frontera, porque muchos de los delincuentes que andan en el lado mexicano operando, viven en el Valle de Texas”.

Señalan presencia de presuntos delincuentes en el Valle de Texas

El alcalde añadió que este nuevo nombramiento abre una ventana para reforzar las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia desde el lado estadounidense, lo que podría contribuir a poner freno a organizaciones que operan en la franja fronteriza.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la cooperación entre autoridades de México y EUA para mejorar las condiciones de seguridad en la región fronteriza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

colectivo_amor_por_los_desaparecidos_anuncia_colaboracion_con_el_ayuntamiento_de_Reynosa_6edefa64e0
Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa
alcalde_reynosa_muerte_regidor_1ef1afa35f
Alcalde de Reynosa pide justicia tras homicidio de regidor
tamaulipas_pemex_reynosa_af7a75f59f
Realizará Pemex simulacro en Reynosa; piden calma a ciudadanos
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×