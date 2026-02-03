Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
frente_frio_dejara_lluvias_torrenciales_9d79abdaa3
Nuevo León

Se registra en enero 60% menos lluvias respecto a lo que debería

Frío, viento y escasas lluvias seguirán en NL este mes, con temperaturas de un dígito y precipitaciones hasta 50% por debajo del promedio histórico

  • 03
  • Febrero
    2026

El invierno frío y seco que ha registrado Nuevo León desde diciembre continuará con las mismas características en lo que resta de febrero, según datos de Protección Civil de Nuevo León y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

En enero pasado, esas condiciones fueron las prevalecientes en el estado, pues el termómetro llegó a los 2 grados bajo cero y llovió mucho menos que lo pronosticado por Conagua y el promedio histórico. 

Tan solo esta semana, se espera que el frío continúe, pues el termómetro bajará a los 7 grados el próximo viernes y se pronostica ausencia de lluvias.  

Según datos de la Conagua, en enero pasado cayeron apenas 8 milímetros (mm) de lluvia, que son 43% menos que los 14 mm que había pronosticado la dependencia y 60% menos que el histórico. 

Para febrero, se esperan 8.2 mm de lluvia, que son 50% menos que el promedio histórico. 

Para hoy martes, LA PC del estado estima que la temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 9 grados, siendo el viernes el día más frío.    

De esta manera, el invierno no cede en el noreste del país debido a la llegada del frente frío número 32, que mantendrá a Nuevo León bajo condiciones climáticas con temperaturas que alcanzarán niveles de un solo dígito en gran parte del territorio estatal. 

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil, este fenómeno meteorológico provocará un descenso significativo en las temperaturas, generando un ambiente muy frío que se intensificará durante la noche y las primeras horas de la madrugada. 

Las autoridades destacaron que el factor viento jugará un papel crucial en los próximos días. 

La presencia de ráfagas de moderadas a fuertes no solo afectará la visibilidad y el tránsito, sino que reducirá drásticamente la sensación térmica, haciendo que el frío se perciba con mayor intensidad de lo que marque el termómetro. 

Invierno seco y frío 

Tal como lo publicó El Horizonte, este invierno ha sido seco y frío y así se mantendrá en lo que resta de la temporada. 

Lluvias 

Enero:

Promedio histórico: 20 mm
Pronóstico de Conagua: 14 mm
Las que cayeron: 8 mm
Lluvias registradas vs. pronóstico de Conagua: -43%
Lluvias registradas vs. promedio histórico: -60%

Febrero:

Promedio histórico: 16.4 mm
Pronóstico de Conagua: 8.2 mm
Variación: -50%


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wedvrew_d50faf8815
Nuevo León y Nueva York se alían rumbo al Mundial FIFA
samuel_garcia_ventajas_inversion_camara_comercio_ny_219b87681b
Samuel García promueve inversión frente Cámara de Comercio en EUA
tres_menores_desaparecidas_15_anos_nuevo_leon_7382a4de46
Activan búsqueda de tres menores tras reportar su desaparición
publicidad

Últimas Noticias

cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T100805_446_473541677c
HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo
copa_libertadores_mexico_mls_e8bb688d63
Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×