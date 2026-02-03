Se registra en enero 60% menos lluvias respecto a lo que debería

El invierno frío y seco que ha registrado Nuevo León desde diciembre continuará con las mismas características en lo que resta de febrero, según datos de Protección Civil de Nuevo León y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En enero pasado, esas condiciones fueron las prevalecientes en el estado, pues el termómetro llegó a los 2 grados bajo cero y llovió mucho menos que lo pronosticado por Conagua y el promedio histórico.

Tan solo esta semana, se espera que el frío continúe, pues el termómetro bajará a los 7 grados el próximo viernes y se pronostica ausencia de lluvias.

Según datos de la Conagua, en enero pasado cayeron apenas 8 milímetros (mm) de lluvia, que son 43% menos que los 14 mm que había pronosticado la dependencia y 60% menos que el histórico.

Para febrero, se esperan 8.2 mm de lluvia, que son 50% menos que el promedio histórico.

Para hoy martes, LA PC del estado estima que la temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 9 grados, siendo el viernes el día más frío.

De esta manera, el invierno no cede en el noreste del país debido a la llegada del frente frío número 32, que mantendrá a Nuevo León bajo condiciones climáticas con temperaturas que alcanzarán niveles de un solo dígito en gran parte del territorio estatal.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil, este fenómeno meteorológico provocará un descenso significativo en las temperaturas, generando un ambiente muy frío que se intensificará durante la noche y las primeras horas de la madrugada.

Las autoridades destacaron que el factor viento jugará un papel crucial en los próximos días.

La presencia de ráfagas de moderadas a fuertes no solo afectará la visibilidad y el tránsito, sino que reducirá drásticamente la sensación térmica, haciendo que el frío se perciba con mayor intensidad de lo que marque el termómetro.

Invierno seco y frío

Tal como lo publicó El Horizonte, este invierno ha sido seco y frío y así se mantendrá en lo que resta de la temporada.

Lluvias

Enero:

Promedio histórico: 20 mm

Pronóstico de Conagua: 14 mm

Las que cayeron: 8 mm

Lluvias registradas vs. pronóstico de Conagua: -43%

Lluvias registradas vs. promedio histórico: -60%

Febrero:

Promedio histórico: 16.4 mm

Pronóstico de Conagua: 8.2 mm

Variación: -50%

