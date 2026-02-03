Podcast
Nuevo León

Samuel García promueve inversión frente Cámara de Comercio en EUA

El mandatario estatal aseguró que Nuevo León es la mejor opción para efectuar importación y exportación del sector comercial

  • 03
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda sostuvo un encuentro este martes con la Cámara de Comercio de Estados Unidos-México con el objetivo de promover la inversión extranjera en el Estado de Nuevo León.

En las oficinas con sede en Nueva York, el mandatario estatal aseguró que Nuevo León es el "mejor destino para invertir".

Cercanía con Texas posiciona a Nuevo León como mejor opción

Resaltó que por su cercanía con Texas y conexión a través de la Aduana Colombia, convierte al estado como la principal opción para la importación y exportación de comercio.

También destacó el liderazgo de la entidad a nivel nacional, así como las estrategias que colocan a Nuevo León como "punto de lanza" para el comercio internacional.

Como parte de la mesa de trabajo, García Sepúlveda participó en un diálogo abierto con empresas integrantes de la Cámara como Milbank, Santander, Citibank y Goldman Sachs

Comentarios

Etiquetas:
