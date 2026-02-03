Podcast
NASA retrasa a marzo el lanzamiento de su nuevo cohete lunar

La NASA aplazó el lanzamiento de su cohete lunar tras detectar fugas de combustible en prueba clave. La tripulación saldrá de cuarentena mientras revisan datos

La NASA informó este martes que ahora apunta a marzo para el lanzamiento de su nuevo cohete lunar, luego de enfrentar persistentes fugas de combustible durante un ensayo general realizado en el Centro Espacial Kennedy.

En un comunicado, la agencia espacial explicó que el retraso permitirá a los equipos técnicos revisar los datos y realizar un segundo ensayo general antes de autorizar la prueba de vuelo.

Las fallas aparecieron pocas horas después de iniciar la carga de combustible, poniendo en duda un despegue inminente.

El problema principal fue la acumulación excesiva de hidrógeno cerca de la base del cohete, lo que obligó a detener la carga en al menos dos ocasiones mientras se intentaban correcciones.

Ante el aplazamiento, la NASA confirmó que los cuatro astronautas asignados a la misión, tres estadounidenses y un canadiense, serán retirados de la cuarentena preventiva de casi dos semanas.

Volverán a aislarse aproximadamente 14 días antes de la próxima ventana de lanzamiento.

La tripulación, encabezada por el comandante Reid Wiseman, siguió el ensayo crítico desde Houston, sede del Centro Espacial Johnson.

Durante la prueba, que simulaba una cuenta regresiva real, se pretendía cargar más de 700 mil galones de hidrógeno y oxígeno superfríos en los tanques del cohete.

Además de las fugas, la NASA reportó retrasos en las operaciones de cierre y fallas recurrentes de audio en las comunicaciones del equipo en tierra.

Misión Artemis y regreso a la Luna

La misión, de casi diez días, llevará a los astronautas más allá de la Luna y alrededor de su cara oculta, para luego regresar a la Tierra.

No está previsto un alunizaje; el objetivo es probar sistemas vitales como soporte de vida y navegación.

Este vuelo forma parte del programa Artemis, con el que la NASA busca retomar la exploración lunar y sentar las bases para una presencia humana sostenida, algo que no ocurre desde las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.


