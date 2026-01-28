Clausuran tiradero en Arroyo El Barro, junto a fraccionamiento

El tiradero ilegal de tierra y escombro que ocasionó un ecocidio en el arroyo El Barro fue clausurado por los gobiernos de Santiago y del estado.

Luego de que El Horizonte dio a conocer que camiones depositaron toneladas de ese material en las riveras, taludes y lecho del embalse, funcionarios de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal, de Santiago y de la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado fueron, por separado, al lugar donde impusieron sellos de clausura, aseguraron máquinas y anunciaron multas económicas.

Se comprobó que el material sí provenía de la construcción de los fraccionamientos Montano y Quivira, de la empresa GP Residencial, perteneciente a Grupo Garza Ponce.

En el comunicado, el municipio de Santiago detalló que, tras confirmar el origen del material, se buscó a Garza Ponce, la cual explicó que ellos contrataron a otra empresa llamada Webber para el retiro de los desechos, la que subcontrató a camioneros de la zona, que fueron quienes llevaron el material al arroyo.

Por este motivo, la constructora Garza Ponce, según el municipio, presentará una demanda penal contra Webber por incumplir con el contrato.

“En respuesta a la publicación del periódico El Horizonte sobre el depósito de escombro en un arroyo de la comunidad de El Barro, el gobierno municipal de Santiago informa lo siguiente:"

“(Se) ejerció un acto de suspensión en la zona del arroyo donde se han abandonado los desechos y se aplicarán las sanciones correspondientes por el abandono de escombro en puntos no autorizados, establecidas en el Artículo 145 del Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal de Santiago, que van de las 20 a las 200 cuotas de UMAS".

“Con apoyo de las cámaras de videovigilancia que operan en el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad identificó al vehículo de carga que realizó los tiros de material, el mismo que fue retenido como parte de las investigaciones; así mismo se inició la búsqueda del propietario de la unidad o del conductor, a fin de aplicar las sanciones correspondientes”, indica el comunicado.

La multa ascendería a $25,000 pesos y se aplicará a quien la investigación determine como responsable.

A su vez, se inició con el retiro del material para evitar riesgos naturales que afecten a los vecinos de la zona.

El municipio de Santiago afirmó que no tenían conocimiento del caso, contrario a lo que algunos vecinos dijeron a El Horizonte.

“Además, iniciaron los trabajos para retirar el escombro buscando la remediación inmediata del daño ecológico causado por el tiradero”, expresó.

Este miércoles, El Horizonte denunció un ecocidio en Santiago donde se evidenció que camiones de tierra estaban tapando con escombro el arroyo El Barro, en la comunidad que lleva ese nombre.

Esto provocó la movilización del Estado y el municipio de Santiago para frenar esa ilegalidad.

Este tiradero está a 300 metros de la construcción de dos fraccionamientos de lujo de la inmobiliaria Garza Ponce.

TAMBIÉN ACTÚA EL ESTADO

Por su parte, la División Ambiental del estado indicó que sus inspectores también fueron al lugar y aplicaron una “suspensión temporal total” y aseguraron la máquina con la que se estaban realizando los trabajos de remediación.

Señaló que se dictaron acciones para remediar lo más pronto posible los daños ecológicos causados en la zona.

“En uno de los sitios visitados se identificó que la actividad se realizaba sin contar con la totalidad de las autorizaciones ambientales correspondientes".

Derivado de los hechos constatados, y en apego a la normatividad ambiental vigente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente impuso como medida de seguridad precautoria la suspensión total de actividades.

“En uno de los casos, también se llevó a cabo el aseguramiento precautorio de una máquina tipo retroexcavadora, con la cual se realizaban movimientos de residuos en las inmediaciones del arroyo”, expresó la autoridad.

FRENAN ECOCIDIO

El municipio de Santiago y el estado clausuraron el tiradero clandestino de tierra y escombro en Arroyo El Barro donde ilegalmente se habían depositado toneladas de tierra y escombro, afectando el afluente natural.

Se impusieron sellos de clausura por parte del municipio de Santiago y la División Ambiental de Medio Ambiente estatal.

Se aseguraron camiones y máquinas retroexcavadoras.

Se ordenó la remediación y retiro inmediato del material contaminante.

Se impusieron multas de hasta 200 Umas, que serían alrededor de $25,000 pesos.

Se detectó que el material sí provenía de los fraccionamientos que construye Grupo Garza Ponce.

Garza Ponce Residencial presentará una denuncia contra Webber, a la que había contratado para retirar los desechos.

