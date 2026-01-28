Podcast
Nuevo León

Anuncian primer megapuente escolar de este 2026

Alumnos de educación nivel media superior y superior solo contarán con tres días de descanso, debido a la conmemoración de un festivo nacional

  • 28
  • Enero
    2026

El primer megapuente del año está cerca y traerá consigo cuatro días consecutivos sin clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el nivel básico.

escuela clases archivo

La suspensión de actividades comenzará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero de 2026, con el regreso a clases programado para el martes 3 de febrero. Serán dos días, viernes y lunes, más el fin de semana en donde los salones estarán vacíos. 

Y es que el viernes habrá sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) y como marca la normativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ese día se suspenden las clases en todas las escuelas de educación básica.

Anuncian suspensión por día festivo 

A esta pausa se suma el fin de semana y el lunes 2 de febrero, fecha oficialmente festiva en la que se conmemora el Día de la Constitución Mexicana. Este día está estipulado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, lo que implica que, en la mayoría de los casos.

frio-no-llega-nino-primaria-monterrey.jpg

Sin embargo, no todos podrán disfrutar del puente completo. Los alumnos de educación nivel media superior y superior solo contarán con tres días de descanso. El viernes, para ellos, será un día laboral y académico más.

Lo mismo ocurrirá con muchos trabajadores. Aquellos que descansan habitualmente los fines de semana, podrán gozar de un puente de tres días, gracias al descanso obligatorio del lunes 2 de febrero. 


