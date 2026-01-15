Supervisa Gobernador el nuevo cuartel de Fuerza Civil

En un recorrido de supervisión por lo que será el nuevo epicentro de la estrategia de seguridad en el estado, el gobernador Samuel García afirmó que el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil permitirá blindar por completo a Nuevo León, integrando por primera vez las áreas de seguridad y movilidad en un solo centro de inteligencia.

Acompañado por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, y el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, el mandatario estatal recorrió el piso 10 del inmueble, donde se ubicará el corazón tecnológico del proyecto: el Data Center.

“Este quinto año de gobierno será el año de la seguridad y la movilidad. Desde aquí vamos a presentarle a Nuevo León cómo seguiremos blindando al estado. No hay ninguna otra entidad en la República que vaya a tener este nivel de tecnología”, destacó el mandatario estatal.

García enfatizó que este 2026 marcará la consolidación definitiva de la seguridad en la entidad. El edificio no solo albergará a la policía, sino que integrará plataformas clave para la vida diaria de los ciudadanos:

C5: Conexión total de las cámaras de vigilancia del estado.

SINTRAM: Regulación estratégica del tráfico, Metro, Transmetro y transporte público.

Plataforma de Inteligencia Un centro de datos único en el país para combatir el delito y agilizar la movilidad urbana.

El gobernador recordó que la transformación de Fuerza Civil ha requerido una inversión de $30 mil millones de pesos, logrando reducir los delitos en un 78% y posicionando a este periodo como el mejor año en materia de seguridad de los últimos 15 años.

Detalles técnicos del proyecto

Construcción: 30 mil metros cuadrados totales.

Edificio Administrativo: 20 niveles que albergarán la Secretaría de las Mujeres, la División Ambiental, Medicina y áreas de comunicación.

Edificio Táctico: 7 niveles con comedor para 300 elementos, stand de tiro, dormitorios y helipuerto.

Capacidad: Una plazoleta conectora con espacio para hasta mil 200 personas.

Próximas etapas

El director general del FIDEPROES, José Francisco Gutiérrez Cantú, informó que la obra presenta un avance global del 76%.

Se tiene proyectado que los niveles prioritarios del complejo queden concluidos para finales de marzo de 2026, permitiendo la operación inmediata de las divisiones blindadas, de carreteras y el despliegue del helicóptero Black Hawk desde esta nueva base.

