firma_convenio_nl_ecfaa8cbc9
Nuevo León

UANL y Fiscalía firman convenio en beneficio de universitarios

Los estudiantes de la UANL se verán beneficiados por un nuevo convenio, que les abrirá puertas a prácticas, servicio social y oportunidades de empleo.

  • 24
  • Febrero
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León firmaron un convenio de colaboración para ofrecer a estudiantes plazas de servicio social, prácticas profesionales y acceso a bolsa de trabajo, con el objetivo de fortalecer su formación académica y contribuir a la procuración de justicia. 

El acuerdo busca reforzar el rigor académico y el conocimiento jurídico mediante una vinculación directa con el servicio público. 

firma-de-convenio-general-de-colaboracion-fiscalia-uanl-14.jpg

La alianza contempla además el desarrollo de programas académicos, de capacitación, investigación e intercambio de información, principalmente dirigidos a estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología y carreras afines. 

El acto se realizó en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías y contó con la presencia del rector Santos Guzmán López y del fiscal general Javier Flores Saldívar, así como autoridades universitarias y del organismo autónomo. 

Durante su mensaje, el rector destacó que este vínculo abre nuevas oportunidades de aprendizaje y participación en proyectos que fortalecen las instituciones y el desarrollo del estado.

Subrayó que la educación y la vinculación institucional son herramientas esenciales para impulsar el desarrollo social y formar profesionales comprometidos con el bien común. 

firma-de-convenio-general-de-colaboracion-fiscalia-uanl-15.jpg

Por su parte, el fiscal general señaló que en la UANL existe talento capaz de apoyar la alta demanda de trabajo en la Fiscalía, aportando soluciones innovadoras para mejorar la investigación y persecución del delito.

El convenio también contempla becas, talleres y visitas guiadas en materia de procuración de justicia, consolidando un modelo de formación que vincule la teoría.


