Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'

Ante los hechos de violencia registrados este domingo por el despliegue operativo que dio como resultado el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se realizó la activación del código rojo en Jalisco.

El gobernador Pablo Lemus dio a conocer que se activó el código rojo por los bloqueos carreteros y posteriores enfrentamientos reportados en distintos puntos del estado de Jalisco, durante las primeras horas de este domingo.

Al parecer agarraron los gabachos al Mencho.

Todo Jalisco es un cagadero. pic.twitter.com/PFSpZmsZ7P — Lᵘⁱᔕ (@chucho_cuerero) February 22, 2026

Aquí te presentamos los hechos más importantes hasta este momento:

Suspenden clases en por lo menos tres estados tras abatimiento

Autoridades de los estadode Nayarit, Jalisco y Guanajuato anunciaron que las clases fueron suspendidas para el día de mañana, ante los hechos de violencia que se registran en las entidades.

#Nacional



El Gobierno de #Nayarit suspendió las clases del lunes 23 de febrero en todos los planteles de educación básica, media superior y superior de la entidad, como medida preventiva ante la situación actual y para salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños y… pic.twitter.com/u6g6sNfKaW — SPR Informa (@SPRInforma) February 22, 2026

Estas medidas se llevarán a cabo en todos los planteles de cualquier nivel educativo.

Contabilizan 21 bloqueos carreteros activos en Jalisco

El Gabinete de Seguridad de México informó que son 21 los bloqueos carreteros activos en el estado de Jalisco.

Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Incendian vehículos en Puerto Vallarta

Ante la noticia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", presuntos criminales se desplegaron por distintos puntos del estado de Jalisco para efectuar quema de vehículos y diversos hechos de violencia.

Usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que se capta como hombres incendian unidades de transporte urbano, incluidos vehículos particulares.

Captan el momento en que incendian vehículos en Puerto Vallarta pic.twitter.com/ff4eZPjm37 — Pascal (@beltrandelrio) February 22, 2026

Despliegan operativos para liberar vialidades en Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que tras los hechos de violencia reportados en la entidad, se instruyó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales.

El mandatario estatal afirmó que estos hechos son consecuencia del operativo federal efectuado en el estado de Jalisco.

He instruido la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.



Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) February 22, 2026

Queman farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato

Farmacias y tiendas de conveniencia sufrieron daños provocados por las llamas provocadas por presuntos criminales en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, estos hechos se registraron en al menos seis municipios, incluida la capital.

Derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco, se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato.



Hasta el momento se tienen registrados estos hechos en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y… pic.twitter.com/RZNP058Zcw — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) February 22, 2026

Ante esto, las autoridades desplegaron diversos operativos para salvaguardar a la población.

Gobernadora de Colima sesionará mesa de coordinación estatal

Tras los hechos ocurridos en el estado de Jalisco, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno informó que convocó una sesión a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, debido a que se reportaron quemas en distintos puntos.

Derivado de una serie de bloqueos que se están registrando en los vecinos estados de Jalisco y Michoacán, así como en los límites con nuestra entidad, como reacción a un operativo federal realizado en el estado de Jalisco, he convocado a la Mesa de Coordinación Estatal para la… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) February 22, 2026

Presuntos delincuentes obstaculizan el paso de autoridades

Estos hechos iniciaron en el municipio de Tapalpa, donde presuntos delincuentes incendiaron varios vehículos, además de bloquear el paso para obstaculizar el paso de las autoridades. Sin embargo, usuarios en redes sociales compartieron imágenes en los que se muestra que en municipios como Puerto Vallarta, El Salto, Tecotlan y Zapopan también registran este tipo de incidentes.

Ante esto, diversos operativos se vieron desplegados, lo que dan lugar a los enfrentamientos entre autoridades y presuntos criminales.

🚨🚨🚨-Jalisco-



Al parecer los Menchos son los alborotados, reportan bloqueos en:



Tecolotlán, Tapalpa, Ojo de Agua, Linda Vista, Ayutla, Talpa, crucero de Melaque, El Tuito y Autopista a Morelia, así como en Zapopan. pic.twitter.com/eeByXsFqns — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 22, 2026

El mandatario estatal informó que por estos hechos, se dio la instrucción de establecer una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para disminuir el nivel de violencia en la región.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Aseguró que dicha Mesa de Seguridad sesionará de manera permanente, mientras que se realizan las acciones correpondientes.

Ante esto, el mandatario estatal instó a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares hasta que "se tenga la situación bajo control".

El Gabinete de Seguridad anunció que se llevan a cabo diversos operativos en coordinación con las autoridades de Jalisco para contrarrestar los bloqueos registrados en la zona.

El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Comentarios