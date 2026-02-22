Podcast
Nacional

Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'

Autoridades federales llevaron a cabo diversos operativos para contrarrestar los hechos de violencia derivados en Jalisco en el bajío y occidente del país

  • 22
  • Febrero
    2026

Ante los hechos de violencia registrados este domingo por el despliegue operativo que dio como resultado el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se realizó la activación del código rojo en Jalisco.

El gobernador Pablo Lemus dio a conocer que se activó el código rojo por los bloqueos carreteros y posteriores enfrentamientos reportados en distintos puntos del estado de Jalisco, durante las primeras horas de este domingo.

Aquí te presentamos los hechos más importantes hasta este momento:

Suspenden clases en por lo menos tres estados tras abatimiento

Autoridades de los estadode Nayarit, Jalisco y Guanajuato anunciaron que las clases fueron suspendidas para el día de mañana, ante los hechos de violencia que se registran en las entidades.

Estas medidas se llevarán a cabo en todos los planteles de cualquier nivel educativo.

Contabilizan 21 bloqueos carreteros activos en Jalisco

El Gabinete de Seguridad de México informó que son 21 los bloqueos carreteros activos en el estado de Jalisco.

Incendian vehículos en Puerto Vallarta

Ante la noticia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", presuntos criminales se desplegaron por distintos puntos del estado de Jalisco para efectuar quema de vehículos y diversos hechos de violencia.

Usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que se capta como hombres incendian unidades de transporte urbano, incluidos vehículos particulares.

Despliegan operativos para liberar vialidades en Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que tras los hechos de violencia reportados en la entidad, se instruyó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales.

michoacan-bloqueos-jalisco.jpg

El mandatario estatal afirmó que estos hechos son consecuencia del operativo federal efectuado en el estado de Jalisco.

Queman farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato

Farmacias y tiendas de conveniencia sufrieron daños provocados por las llamas provocadas por presuntos criminales en el estado de Guanajuato

bloqueos-guanajuato.jpg

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, estos hechos se registraron en al menos seis municipios, incluida la capital.

Ante esto, las autoridades desplegaron diversos operativos para salvaguardar a la población.

Gobernadora de Colima sesionará mesa de coordinación estatal

Tras los hechos ocurridos en el estado de Jalisco, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno informó que convocó una sesión a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, debido a que se reportaron quemas en distintos puntos.

Presuntos delincuentes obstaculizan el paso de autoridades

Estos hechos iniciaron en el municipio de Tapalpa, donde presuntos delincuentes incendiaron varios vehículos, además de bloquear el paso para obstaculizar el paso de las autoridades. Sin embargo, usuarios en redes sociales compartieron imágenes en los que se muestra que en municipios como Puerto VallartaEl SaltoTecotlan Zapopan también registran este tipo de incidentes.

Ante esto, diversos operativos se vieron desplegados, lo que dan lugar a los enfrentamientos entre autoridades y presuntos criminales.

🚨🚨🚨-Jalisco-

Al parecer los Menchos son los alborotados, reportan bloqueos en:

Tecolotlán, Tapalpa, Ojo de Agua, Linda Vista, Ayutla, Talpa, crucero de Melaque, El Tuito y Autopista a Morelia, así como en Zapopan. pic.twitter.com/eeByXsFqns

— Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 22, 2026

El mandatario estatal informó que por estos hechos, se dio la instrucción de establecer una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para disminuir el nivel de violencia en la región.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la…

— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Aseguró que dicha Mesa de Seguridad sesionará de manera permanente, mientras que se realizan las acciones correpondientes. 

Ante esto, el mandatario estatal instó a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares hasta que "se tenga la situación bajo control".

El Gabinete de Seguridad anunció que se llevan a cabo diversos operativos en coordinación con las autoridades de Jalisco para contrarrestar los bloqueos registrados en la zona. 

El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía.

— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026


