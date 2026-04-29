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Internacional

Carlos III y Camila homenajean a víctimas del 911 en visita a NY

El rey y la reina rindieron homenaje a las víctimas y sostuvieron encuentros en su primera visita oficial a Estados Unidos como monarcas reinantes

  • 29
  • Abril
    2026

Este miércoles, en su tercer día de su visita a EUA, el rey Carlos III y la reina Camila visitaron el sitio de los ataques del 11 de septiembre, en donde se reunieron con escolares y magnates empresariales y convivieron con celebridades, en lo que representa la primera visita a Nueva York por parte de un monarca británico reinante en 16 años.

Carlos colocó flores en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, y la pareja real habló con familiares de las víctimas, socorristas y dignatarios locales antes de trasladarse a otros eventos en un viaje diplomático de cuatro días a Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense.

Fueron recibidos en la plaza del Monumento Nacional del 11 de Septiembre en el Bajo Manhattan por Michael Bloomberg, exalcalde de la ciudad, y luego caminaron hacia uno de los dos estanques del monumento, donde los parapetos llevan los nombres de las víctimas de los ataques, donde el rey de Inglaterra colocó un arreglo floral sobre un parapeto antes de que la pareja inclinara la cabeza en silencio en un momento de reflexión.

Posteriormente, el rey y la reina estrecharon manos e intercambiaron cortesías con un grupo de sobrevivientes de los ataques, socorristas y familiares de las víctimas, algunos de los cuales sostenían fotos de sus seres queridos fallecidos.

El encuentro se realizó antes del 25.º aniversario de los atentados.

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Entre la multitud en el monumento estaban la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, todos demócratas.

Este último, quien nació en Uganda, de padres originarios de India, ambos exterritorios del Imperio británico, estrechó la mano del rey, y ambos parecieron saludarse cordialmente y con quien solo habló por unos segundos.

Previo al evento, Mamdani dijo que esperaba mantener el enfoque del evento en las víctimas del 11 de septiembre y no intentar entablar conversaciones políticas.

Sin embargo, al verse presionado por un reportero, el alcalde señaló que, si hablara con el monarca en otras circunstancias, “probablemente lo alentaría a devolver el diamante Koh-i-Noor”.

En su visita a Nueva York, el rey Carlos recorrió una iniciativa extraescolar de agricultura urbana en el barrio de Harlem que trabaja con jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria.

En la granja de Harlem Grown, en la calle 134, plantó semillas de lavanda y mostaza con niños, vio un gallinero y observó una demostración en vivo de alimentos para impartir conocimientos a los niños sobre comida y nutrición.

La reina, por su parte, visitó la Biblioteca Pública de Nueva York, donde conversó con la actriz Sarah Jessica Parker durante un recorrido por el edificio mientras una multitud de curiosos observaba desde el otro lado de la Quinta Avenida.

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Camila entregó un nuevo muñeco de Roo para sumarlo a la célebre colección de peluches de Winnie-the-Pooh de la institución.

El personaje infantil cumple 100 años este 2026.

El rey y la reina culminaron su vertiginoso día en la ciudad con una presentación en una recepción al anochecer para una de las organizaciones de beneficencia del rey, el King’s Trust, donde Carlos habló del perdurable vínculo cultural entre los pueblos del Reino Unido y Estados Unidos como uno “arraigado en la creatividad, el emprendimiento y los valores que compartimos”.

“Recordándonos que realmente somos más grandes juntos, ese es el punto”, enfatizó.

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El viaje es la primera visita de Estado de Carlos a Estados Unidos desde que se convirtió en rey.

Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado al país norteamericano, siendo su última visita a Nueva York en 2010.


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