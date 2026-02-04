Podcast
sheinbaum_visita_nuevo_leon_1d13d5291e
Nuevo León

Visitará Sheinbaum Nuevo León el 7 y 8 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Nuevo León el 7 y 8 de febrero para inaugurar un CBTIS en García y encabezar la entrega de viviendas en Juárez

  • 04
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita a Nuevo León durante este fin de semana como parte de su gira de trabajo por varias entidades del país, con actividades centradas en educación y programas sociales.

Inauguración educativa en García

El sábado 7 de febrero, a las 15:00 horas, la mandataria acudirá al municipio de García para encabezar la inauguración de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), proyecto con el que el Gobierno federal busca ampliar la cobertura de educación media superior en la región metropolitana.

Entrega de viviendas en Juárez

Para el domingo 8 de febrero, Sheinbaum tiene programado trasladarse al municipio de Juárez, donde a las 11:30 horas participará en un programa de entrega de vivienda, enfocado en apoyar a familias de bajos recursos y fortalecer la política habitacional federal en la entidad.

Gira nacional con escala estratégica

Cabe señalar que la visita a Nuevo León se enmarca dentro de una agenda más amplia que contempla eventos oficiales en Querétaro, Michoacán y San Luis Potosí, entre el 5 y el 8 de febrero.

Sheinbaum suspende conferencia matutina 

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal informó que el jueves 5 de febrero se suspenderá su conferencia matutina, debido a que viajará a Santiago de Querétaro para encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

El acto se realizará a las 10:00 horas en el Teatro de la República y será encabezado por la mandataria federal, quien se convertirá en la primera mujer en presidir como titular del Ejecutivo esta conmemoración nacional.

Ceremonia con sello histórico

Cabe señalar que, por primera vez, los mensajes oficiales estarán a cargo de tres mujeres que encabezan los poderes de la Unión.

Además de Sheinbaum, participarán Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.


