Nuevo León

Alinean PRI, PAN y PRD puntos con Morena por presupuesto

Heriberto Treviño, dijo que están a favor de todos los puntos y que solo sería necesario trabajarlos en la Comisión de Presupuesto para llegar a un acuerdo

  • 04
  • Febrero
    2026

Las bancadas del PRI, PAN, PRD e independiente aseguraron que coinciden en todos los puntos que Morena presentó para poder avanzar en el tema presupuestal.

Durante una rueda de prensa, los coordinadores de estas bancadas, así como la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, y la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, indicaron que algunos de los puntos ya estaban dentro de lo que ellos habían presentado, y los que no, podrían trabajarse en un nuevo dictamen en la comisión.

“Hoy vemos con muy buenos ojos que plantean temas en cómo sí pueden transitar por un presupuesto que beneficie a Nuevo León. Y para nosotros lo vemos con mucha alegría porque coincidimos completamente con los puntos que ellos presentan hoy.

Hoy coincidimos en que esos cinco puntos que plantearon en su rueda de prensa en la mañana, pues prácticamente ya están en el dictamen, ya están contemplados, así que pudiéramos trabajar fácilmente para avanzar a que Nuevo León tenga un presupuesto para el 2026 con dos terceras partes de los votos de este Congreso”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Los cinco puntos planteados por Morena

Los puntos presentados por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, fueron:

  • Presupuesto sin deuda
  • No aumento ni creación de nuevos impuestos
  • Dar marcha atrás a la tarifa en el transporte urbano
  • Avalar una pensión para personas con discapacidad
  • Un presupuesto justo para todos los municipios

PRI respalda coincidencias y pide trabajarlo en comisión

El coordinador del PRI, Heriberto Treviño, dijo que están a favor de todos los puntos y que solo sería necesario trabajarlos en la Comisión de Presupuesto para llegar a un acuerdo.

“Creo que coincidimos en muchos de los aspectos que se han mencionado. Ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra: no al ajuste tarifario, no a la deuda, no a los impuestos, apoyo a discapacitados, etcétera".

"Entonces creemos que todo esto que se ha venido mencionando, de alguna manera, nuestro grupo parlamentario, al igual que Acción Nacional, el PRD y la bancada independiente, pues tenemos mucha afinidad con esos puntos que ellos mencionaron porque también han sido banderas que nosotros hemos tenido en los últimos meses”, agregó.

Comisión de Presupuesto se reunirá este jueves

Lorena de la Garza informó que este jueves a las 11:00 de la mañana se reunirán en la Comisión de Presupuesto para hacer las modificaciones necesarias al dictamen que fue vetado por el gobernador Samuel García, y así poder transitar junto con Morena.

“Teniendo todas estas coincidencias, no vemos por qué no podríamos estar en condiciones para avanzar y lograr que Nuevo León tenga un presupuesto justo y equitativo.

Esperamos a la bancada de Morena y a sus aliados para tener un diálogo y poder darle a Nuevo León el presupuesto justo que merece y que hemos aprobado en este Congreso”, señaló.

Posible aprobación con 33 votos

De lograrse el acuerdo entre PRI, PAN, PRD, la bancada independiente, Morena, PT y PVEM, el presupuesto podría aprobarse con 33 votos, lo que implicaría su publicación automática en el Periódico Oficial del Estado.


