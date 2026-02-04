Sheinbaum llama a invertir y asegura certidumbre para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles 4 de febrero la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, donde aseguró que México tiene certidumbre y reiteró el llamado al sector empresarial para fortalecer la inversión privada nacional y extranjera.

Durante el encuentro, realizado en el Museo Nacional de Antropología, la mandataria afirmó que la confianza en el país se refleja en indicadores como la inversión extranjera directa registrada en 2025 y la estabilidad del peso.

Ante más de mil empresarias y empresarios, Sheinbaum Pardo se dijo “muy optimista” respecto a 2026 y destacó las fortalezas del país, como sus recursos naturales y su población trabajadora.

“Soy muy optimista de 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo, trabajador, con valores. Y eso nos da una fortaleza única”, expresó durante su participación en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, celebrada en el Museo Nacional de Antropología.

Somos muy optimistas sobre el panorama de 2026. Agradecemos a las empresarias representantes de las 32 entidades por promover más inversiones como parte del Plan México.



La inversión pública y privada impulsa el desarrollo; juntos seguimos construyendo esta gran y hermosa… pic.twitter.com/PsLthgGTEK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 4, 2026

La presidenta agradeció la participación de las empresarias asistentes y subrayó que hay una coordinadora empresaria en cada estado, trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y con autoridades estatales.

Destacó que este esfuerzo fortalece la promoción de inversiones privadas en todo el país.

“Como somos mujeres, vamos a salir adelante”, afirmó.

Inversión pública y privada

Sheinbaum anunció que en febrero se darán a conocer nuevos proyectos de inversión pública y privada, y recordó que recientemente se presentó un esquema de inversión pública y mixta para infraestructura en sectores como energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas.

Detalló que el sexenio contempla la generación de 5.9 millones de empleos y que este año se suman 722 mil millones de pesos adicionales al Presupuesto de Egresos, equivalentes a dos puntos del PIB en inversión.

“Un punto del PIB de inversión directa nueva que está en el presupuesto, además de otras inversiones importantes que son reinversiones que representan alrededor de un millón de pesos este año. Entonces es un esfuerzo muy importante y con mucha racionalidad que nos va a permitir potenciar el desarrollo este año”, precisó.

La mandataria informó que también se presentaron las inversiones de Pemex, que en 2025 registró buenos resultados gracias a esquemas coordinados entre las secretarías de Energía y Hacienda.

Reiteró que la inversión pública es un motor que impulsa la inversión privada y volvió a invitar al empresariado a confiar en México.

Portafolio de inversión crece 10%

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el portafolio de inversiones para 2026 creció alrededor de 10%, al pasar de 367.9 mil millones de dólares a 406.8 mil millones de dólares.

Explicó que se incorporaron 298 nuevos proyectos, para un total de 2 mil 539, con una expectativa de generar 1.63 millones de empleos.

El director de Nafin y Bancomext, Roberto Lazzeri Montaño, anunció garantías de hasta 70% para créditos a Mipymes por montos de hasta 20 millones de pesos, así como 80% de garantía para créditos de primera vez y la reducción de tasas en esquemas de factoraje.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que la energía es clave para atraer inversiones, mientras que la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez, fijó como meta que la inversión alcance 25% del PIB en 2026.

Gómez destacó que se buscará agilizar trámites y reducir tiempos de espera, y aseguró que el sector empresarial ha decidido “hacer equipo” con el gobierno federal.

Empresarias participantes coincidieron en que el país vive una coyuntura favorable, con oportunidades en sectores como manufactura, farmacéutico, turismo y el desarrollo del sur del país.

