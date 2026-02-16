Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
gasolina_nuevo_leon_b427896d56
Tamaulipas

Denuncian gasolina adulterada cerca del aeropuerto de Tampico

Usuarios piden intervención de Procuraduría Federal del Consumidor tras fallas en autos luego de cargar en estación cercana al aeropuerto

  • 16
  • Febrero
    2026

Usuarios de una estación de gasolina, ubicada cerca del aeropuerto internacional Francisco Javier Mina en Tampico, han denunciado a través de redes sociales haber sido víctimas de recibir otro líquido que suponen sea diésel en el motor.

Al equipo de El Horizonte Tamaulipas llegaron algunas denuncias por parte de la comunidad, señalando haber realizado cargas en dicha estación y, tras esto, sus vehículos comenzaron a presentar fallas.

Entre las situaciones que se estuvieron reportando, se encuentran pérdida de la potencia del motor, ruidos inusuales y un apagado inesperado de los vehículos.

La ciudadanía está pidiendo intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor o la autoridad correspondiente al caso, a fin de aclarar la situación; no se sabe exactamente cuántas personas resultaron afectadas con sus unidades vehiculares.

La mayor parte de las denuncias se han hecho de forma anónima; sin embargo, los afectados desean una solución al respecto y que alguien se haga responsable de esta anomalía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_brad_pitt_tom_cruise_f90882b2f2
Video con IA de pelea d Brad Pitt y Tom Cruise desata críticas
Alcanza_Parque_Fundidora_inversion_record_por_aumento_de_ingresos_5a70ca9252
Desmiente Parque Fundidora ser sede de reunión de Therians
childrens_006716cf28
Alemania plantea prohibición de redes a menores de 14 años
publicidad

Últimas Noticias

f1be14e867e83584d8f5eb4043702f267f233bb6_f0637d62c8
Boric pide al Papa intervenir en crisis humanitaria de Cuba
GUQ_4h_D_XUAA_h_IH_8532ea691b
¡Al quirófano! Katty Martínez sufre rotura de ligamento cruzado
deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×