Denuncian gasolina adulterada cerca del aeropuerto de Tampico

Usuarios de una estación de gasolina, ubicada cerca del aeropuerto internacional Francisco Javier Mina en Tampico, han denunciado a través de redes sociales haber sido víctimas de recibir otro líquido que suponen sea diésel en el motor.

Al equipo de El Horizonte Tamaulipas llegaron algunas denuncias por parte de la comunidad, señalando haber realizado cargas en dicha estación y, tras esto, sus vehículos comenzaron a presentar fallas.

Entre las situaciones que se estuvieron reportando, se encuentran pérdida de la potencia del motor, ruidos inusuales y un apagado inesperado de los vehículos.

La ciudadanía está pidiendo intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor o la autoridad correspondiente al caso, a fin de aclarar la situación; no se sabe exactamente cuántas personas resultaron afectadas con sus unidades vehiculares.

La mayor parte de las denuncias se han hecho de forma anónima; sin embargo, los afectados desean una solución al respecto y que alguien se haga responsable de esta anomalía.

