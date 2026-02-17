Podcast
tiroteo_baltimore_centro_comercial_muertos_65184b6fd0
Internacional

Se registra tiroteo en Baltimore; hay un muerto y tres lesionados

La policía local informó que, debido a la gravedad del tiroteo, se desplegó un perímetro de seguridad extenso y se cerraron varias calles cercanas

  17
  Febrero
    2026

Un tiroteo registrado en el oeste de Baltimore dejó un saldo de una persona muerta y tres heridas luego de un enfrentamiento que también involucró un choque vehicular cerca del centro comercial Mondawmin Mall, según confirmó el comisionado de policía, Richard Worley.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El suceso tuvo lugar en la cuadra 2400 de la avenida Liberty Heights. La policía local informó que, debido a la gravedad del tiroteo, se desplegó un perímetro de seguridad extenso y se cerraron varias calles cercanas para garantizar la labor de los servicios de emergencia y los peritos que investigan la escena.

Víctimas y respuesta de las autoridades

Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de una persona y que otras tres resultaron lesionadas, aunque la policía no ha detallado la gravedad de las heridas. Las autoridades trabajan para identificar a los afectados y determinar la dinámica exacta del incidente.

El tiroteo generó alarma entre comerciantes y visitantes del Mondawmin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona. Los cierres de calles y la presencia de equipos de emergencia buscan evitar riesgos adicionales y mantener controlada la situación mientras se realiza la investigación.

 


Comentarios

Etiquetas:
