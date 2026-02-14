Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz

En un encuentro clave para el futuro del conflicto en Europa del Este, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, se reunieron este sábado en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El diálogo se centró en el complejo proceso de negociaciones trilaterales que mantienen Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

La reunión ocurre en la antesala de las citas diplomáticas programadas para el próximo martes y miércoles en Ginebra, donde representantes de las tres naciones buscarán avanzar en un acuerdo de paz definitivo.

Hacia un cierre del conflicto

Durante el encuentro, Zelenski expresó la necesidad de que las conversaciones en territorio suizo ofrezcan resultados tangibles. El mandatario ucraniano agradeció la actitud "constructiva" de la administración estadounidense para facilitar este acercamiento y subrayó la urgencia de lograr movimientos concretos en dos pilares fundamentales: garantías de seguridad para su país y un plan de recuperación económica post-guerra.

Por su parte, Marco Rubio reafirmó la postura de la Casa Blanca, señalando que la prioridad del presidente Donald Trump es alcanzar una solución que detenga el derramamiento de sangre de manera permanente.

Rubio destacó que la conversación también abordó la profundización de las alianzas de defensa y los vínculos económicos entre ambas naciones.

Crisis energética y resiliencia en el frente

Además del plano diplomático, Zelenski informó al secretario Rubio sobre la situación crítica que se vive en el frente de batalla y los severos efectos de los recientes ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.

"Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia", compartió el líder ucraniano a través de sus redes sociales, enfatizando la importancia del apoyo humanitario y técnico en esta etapa de la temporada invernal.

Acuerdos en paralelo

Trascendió que, más allá del tratado de paz que involucra a Rusia, los equipos de Ucrania y Estados Unidos trabajan en la redacción de otros dos documentos bilaterales. En estos, Washington formalizaría su compromiso de largo plazo para ofrecer garantías de seguridad a Kiev y liderar los esfuerzos internacionales para la reconstrucción económica del país una vez cesen las hostilidades.

Este encuentro en Múnich consolida la hoja de ruta diplomática que se pondrá a prueba la próxima semana en Ginebra, en lo que representa el esfuerzo más significativo hasta la fecha para alcanzar un cese al fuego duradero en la región.

