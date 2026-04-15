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Tamaulipas

Advierten tortilleros de Tamaulipas alza en precio de la harina

El sector tortillero acusa falta de consenso en el acuerdo Maíz-Tortilla y pide frenar alzas de insumos para evitar un impacto en consumidores

  • 15
  • Abril
    2026

Empresarios de la Industria de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas lanzaron una advertencia ante el posible incremento en los costos de producción. Enrique Yáñez Reyes, líder estatal del gremio, señaló que el precio del kilo de tortilla podría alcanzar los 28 o incluso 30 pesos si las empresas harineras deciden aumentar sus precios.

El sector manifestó su descontento con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Yáñez Reyes calificó como una "mentira" el supuesto consenso nacional sobre el acuerdo "Maíz-Tortilla", asegurando que el documento presentado al Gobierno Federal solo fue firmado por unos cuantos integrantes del gremio, dejando fuera a la gran mayoría.

Exigen renuncia de funcionario federal

Ante esta situación, los industriales exigieron formalmente la renuncia del secretario Julio Berdegué Sacristán, a quien acusan de engañar a la presidenta de la República sobre la realidad que enfrentan los productores.

El líder estatal fue enfático al señalar a las empresas harineras como las responsables de marcar la pauta inflacionaria. Propuso medidas drásticas para proteger el bolsillo de los consumidores.

“Esperamos que la presidenta de México logre acuerdos con las harineras para frenar alzas y en caso de no llegar a un acuerdo y que los insumos sigan subiendo, que se tome el control de las empresas harineras, que sean expropiadas”, puntualizó.

"Si hay un aumento de la harina, claro que se tendría que hacer (subir la tortilla)... si la presidenta toma cartas en el asunto contra las harineras la situación cambia", afirmó Yáñez Reyes.

Actualmente, el estado cuenta con un registro de 2,600 industriales distribuidos en los 43 municipios. Los representantes del sector lamentaron la falta de apoyos reales para la industria, describiendo el panorama actual como crítico.


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