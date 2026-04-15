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Tamaulipas

Invierte Tamaulipas 11 mdp en programa de zoonosis

La vacuna es gratuita y se aplica a perros y gatos a partir del primer mes de edad como primera dosis, con un refuerzo a los tres meses

  • 15
  • Abril
    2026

La titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que el gobierno del estado destinó 11 millones de pesos al programa de zoonosis para reforzar las acciones de prevención y vacunación. 

“Esta estrategia tiene como finalidad prevenir la rabia, con acciones que se refuerzan durante los meses de marzo, abril y mayo”, señaló. 

La campaña de vacunación antirrábica se realiza a través de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, donde se distribuyeron más de 300 mil dosis que serán aplicadas de manera gratuita a perros y gatos en el transcurso del año. 

Hernández Campos aseguró que existe disponibilidad de vacunas además de los recursos necesarios para la adquisición de biológicos, así como para el funcionamiento del departamento de Zoonosis.

La vacuna es gratuita y se aplica a perros y gatos a partir del primer mes de edad como primera dosis, con un refuerzo a los tres meses y revacunación anual durante toda la vida del animal.


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