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Finanzas

'No subirá el precio de la tortilla': Secretaría de Agricultura

De acuerdo con el titular, Julio Berdegué, quien se reunió con representantes del sector, aseguró tras el encuentro que no habrá un aumento en su precio

  • 15
  • Abril
    2026

El precio del kilo de tortilla no va a subir, eso aseguró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De acuerdo con el titular de la Secretaría, Julio Berdegué, quien se reunió con representantes de la industria de la masa y la tortilla, aseguró tras el encuentro que no habrá un aumento en el precio de este alimento.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles, en el que se identificaron acciones adicionales para fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla. 

Fue a través de sus redes sociales que Berdegué aseguró que el precio no subirá.

Mensaje claro: no hay aumento en el precio de la tortilla. Seguimos trabajando por precios justos y soberanía alimentaria”, escribió. 

En la reunión estuvieron presentes la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), la Cámara Regional de la Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz (CARIT), la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz. 

Por parte del gobierno federal, asistieron Héctor Arronte, director de Comercialización de Agricultura; Alberto Hernández Aguirre, coordinador de la dirección de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía; Carlos Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Iván Escalante, procurador federal del consumidor, y María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar.


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